Daniel Noboa decreta comisión de servicios para su seguridad durante viaje a EE. UU.

El mandatario dispuso que su equipo de seguridad viaje en comisión de servicios entre el 2 y el 6 de abril

Daniel Noboa dispuso mediante decreto ejecutivo la comisión de servicios de la comitiva de seguridad que lo acompañará en un viaje de carácter personal.

El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso mediante decreto ejecutivo la comisión de servicios de la comitiva de seguridad que lo acompañará en un viaje de carácter personal a Estados Unidos, previsto entre el 2 y el 6 de abril de 2026.

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La decisión consta en el Decreto Ejecutivo N.º 349, firmado este 31 de marzo en Cuenca. En el documento se establece que la comisión de servicios aplica exclusivamente para el equipo de seguridad presidencial durante los días del desplazamiento al exterior, especificando que se trata de un viaje no oficial.

Según el decreto, la comitiva estará integrada por el personal de seguridad autorizado previamente por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República. No se detalla el número de integrantes ni los cargos específicos de quienes acompañarán al mandatario.

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Un viaje con comitiva de seguridad

El documento también señala que los viáticos y demás gastos generados por el desplazamiento serán cubiertos con los presupuestos de las instituciones a las que pertenecen los miembros de la comitiva, y no con una asignación adicional o extraordinaria desde la Presidencia.

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Como parte de los procedimientos constitucionales, el decreto dispone que se comunique de forma oficial a la Asamblea Nacional sobre el viaje del presidente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Constitución, que obliga al mandatario a informar sobre sus salidas del país, incluso cuando estas tengan carácter personal.

El decreto entra en vigencia desde la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

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