Consulta Popular: Más de 23 mil ecuatorianos han votado en España

Una cita con la democracia. La jornada en la capital española transcurrió con normalidad. Según la Embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade, la participación de compatriotas hasta el momento está superando las expectativas, a pesar de que no son elecciones presidenciales, a las que normalmente asisten más ecuatorianos.

En Madrid, 71 mil ecuatorianos están empadronados. En las primeras cuatro horas de la jornada electoral, ya han votado 14.207 personas.

Quito: votantes sufragan entre frío y sanciones por violar ley seca Leer más

"Hasta este momento, se evidencia este fervor cívico por parte de los ecuatorianos. Esta amplia participación demuestra interés por el gran problema de inseguridad que ha atravesado el Ecuador y el anhelo de que eso cambie", señaló Andrade.

En respuesta a la consulta de Expreso sobre cómo prevén será el apoyo a este Referéndum y Consulta Popular por parte de los migrantes, dados los eventos de las últimas semanas, indicó: "Veremos cómo se dan los resultados, los respetaremos sean cuales sean".

Inseguridad y apagones

En estas elecciones, la comunidad ecuatoriana residente en Madrid expresa preocupación y consternación debido a los recientes acontecimientos políticos, sociales y económicos en el país. Estos eventos han generado inquietud y temor por sus familiares, motivándoles a seguir las noticias atentamente y a expresar su solidaridad con sus compatriotas en estos tiempos difíciles.

"Para mí importante las elecciones porque en nuestro país hay muchas cosas que no están bien. Me preocupa especialmente la seguridad, dado que tengo familia. Me aflige la situación de la sanidad, la falta de medicinas en los hospitales. También me preocupa la falta de empleo, la gente más pobre no tiene cómo comer si no hay trabajo. A esto se añaden los secuestros y asesinatos de niños, jóvenes y adultos. Yo no estoy conforme con eso, todos tenemos derecho a la vida", mencionó Gladys López, quien ha vivido en España durante 21 años.

Diana Atamaint: preparamos estos comicios en apenas 60 días Leer más

La desesperanza embarga a algunos compatriotas, como es el caso de Santiago Gualotuña, quien se acercó al recinto de IFEMA en Madrid para ejercer su derecho al voto.

“He venido honestamente obligado a votar por la situación que está pasando en Ecuador. La verdad creo que no va a cambiar nada porque nos han mentido. (...) El Señor Noboa, si no rectifica, en las elecciones generales que se vienen, va a perder, porque está siendo totalmente lo contrario a lo que nos ofreció", indicó.

Luis Cando, otro compatriota, manifestó que, aunque desea regresar a su familia, no se siente seguro de hacerlo. "En España nos sentimos muy tristes y afectados al saber que nuestra patria está atravesando momentos difíciles. Queremos regresar, pero la incertidumbre nos provoca miedo y terror, ya que no tenemos la libertad para salir con tranquilidad".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!