“Perdí los estribos, me ofusqué, actué de forma iracunda y me descontrolé. Pido perdón a Dios, a las personas que ofendí. Quiero que entiendan que me desesperé por la enfermedad que padece mi madre”, dijo el concejal de Salinas César Pinoargote Rovello en una improvisada rueda de prensa que realizó para aclarar los hechos ocurridos la tarde del martes 1 de agosto.

El edil fue protagonista de varios videos que se volvieron virales en redes sociales en donde amenaza de muerte a un grupo de personas. El suceso se produjo porque el departamento donde habitan los padres de Pinoargote no había pagado las alícuotas de $350 mensuales del condominio Spondylus Dos.

Los administradores del edificio les cortaron los servicios básicos y la utilización del ascensor, por lo que el concejal junto a su progenitor acudió a reclamar por la medida a la administración y fue cuando se formó la discusión que terminó con varios videos colgados en redes sociales.

En la grabación Pinoargote de rodillas jura en nombre de Dios que, si el video que en ese momento es grabado por una mujer se difunde, él los mataría a todos. Como en la escena también se encuentran ciudadanos norteamericanos, el funcionario repite la amenaza en inglés.

“Estuvo mal mi actuación lo sé, pero quiero que me entiendan, mi madre tiene cáncer y ¿cómo ella va a subir las escaleras de ocho pisos para llegar a donde reside? “, dijo. Agregó que al escuchar al administrador un ciudadano norteamericano que le decía '"la plata, la plata" y al ver que le estaban grabando reaccionó indignado.

La denuncia del hecho fue presentada en la Fiscalía de Salinas por la ciudadana Andrea Álava Guerra, quien es la mujer que con su teléfono móvil graba el suceso y Pinoargote la lanza al piso con la intención de destruir lo grabado.

Según la denunciante, esta no sería la primera vez que el concejal les agrede verbalmente, situación que habría ocurrido cada vez que se les recuerda los pagos pendientes para el mantenimiento de la edificación como a todos los condóminos.

En el documento presentado ante el Ministerio Público, Álava Guerra pide a las autoridades de justicia que se le conceda a ella, al administrador del edificio y a dos colaboradores, medidas de protección urgente ante la amenaza que recibieron.