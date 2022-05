La comisión pluripartidista ad hoc instaló este 20 de mayo de 2022 la audiencia de práctica de pruebas y alegatos dentro de la investigación a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en medio de incidentes y reclamos porque se restringió el ingreso de varias personas a la diligencia.

Entre otros del abogado Francis Abad que fue designado por Llori como su defensor. El jurista aseveró que cuando quiso entrar al edificio la seguridad legislativa le informó que no se encontraba dentro de una lista de personas autorizadas y que, por lo tanto, no se podía permitir su acceso.

Según Abad, la restricción se habría producido por un pedido de la Presidencia de la República ya que en este edificio se encuentran realizando los preparativos para el Informe a la Nación qué será el próximo 24 de mayo, por motivos de seguridad.

El abogado informo qué procedía a retirarse, pese a que varios comisionados intentaron convencerlo de que no lo haga, mientras gestionaban su ingreso. El defensor de Llori estaba seguro que la audiencia no se instalaría precisamente por estos inconvenientes. Eso no pasó.

El asambleísta disidente de Pachakutik, Peter Calo, rechazó este tipo de incidentes que considera son a propósito para entorpecer el trabajo de investigación que vienen realizando la comisión de la que es parte. Recordó que el proceso puede continuar con Llori declarada en rebeldía por su inasistencia.

Sin embargo, luego de las intervenciones de los asambleístas Fausto Jarrín (Unes), Mario Ruiz y Mireya Pazmiño (Pachakutik) se pidió suspender la sesión por el lapso de una hora para gestionar el retorno del abogado Abad.

Cuando se retome la sesión se espera la intervención de asambleísta denunciante Esteban Torres, del Partido Socialista Cristiano (PSC), que tendrá tres horas para exponer sus cargos y el mimos tiempo se dará a la defensa de Llori, siempre y cuando llegue.