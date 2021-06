Caos en la Penitenciaría: continúan los disturbios y suman víctimas

Durante la noche del domingo 13, madrugada y mañana de este lunes 14 de junio continúan los incidentes en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en el kilómetro 16.5 de la vía a Daule.

Durante la mañana al centro carcelario ingresaron agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (Gema), del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y otras unidades élite de la Policía Nacional.

En los exteriores del centro penitenciario familiares de los privados de libertad piden a las autoridades información de sus seres parientes.

"Estoy desde el sábado aquí, no he podido dormir tranquila, porque nadie nos da información no sabemos lo que está pasando adentro. Hemos escuchado disparos, entró una ambulancia y varios policias", expresó Felicia Zambrano, madre de un privado de la libertad

Sin embargo, el coronel Carlos León, coordinador de Seguridad de los exteriores del centro de rehabilitación manifestó que durante la madrugada se realizó una detonación asistida y que no han existido nuevos disturbios durante las últimas horas.

Minutos después, el encargado de filtro y control de este centro penitenciario informó a los familiares los nombres de las 7 personas heridas y de un fallecido durante los disturbios que por casi 48 horas mantienen en vilo a PPL, policías, militares y familiares.

Fallecidos: Santos Núñez Cambido, Jhonny Vivero Martínez

Heridos: Carlos Méndez Santisteban, Jefferson Hidalgo Borja, Luis Miguel Núñez Merino, José Miguel Angulo Medina, Juan Carlos Quiroz Ríos, Alfredo Moisés Castillo Cabeza, Ricardo David Coloma Bautin.