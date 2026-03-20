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María Grazzia Acosta
María Grazzia Acosta fue designada embajadora de Ecuador en Costa Rica.Archivo

Cambio diplomático en Costa Rica: María Grazzia Acosta es embajadora de Ecuador

El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo con el que designó a la periodista y expresentadora de noticias

Ecuador tiene una nueva representante diplomática en Costa Rica. El presidente de la República, Daniel Noboa, nombró a María Grazzia Acosta Laso como embajadora en ese país de Centroamérica.

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La decisión se adoptó mediante el Decreto Ejecutivo 333. En el documento se señala: “Nombrar a la señora María Grazzia Acosta Laso como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República de Costa Rica”.

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El decreto precisa que Acosta recibió el beneplácito de Costa Rica el pasado 19 de marzo de 2026, a través de una nota enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de ese país.

El presidente Daniel Noboa se refirió a la relación Estados Unidos-Ecuador este 20 de marzo de 2026.

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Además, el documento incluye entre sus considerandos que en diciembre de 2025 “se dieron por terminadas las funciones del señor Bolívar Vicente Torres Cevallos como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario”.

¿Quién es María Grazzia Acosta?

María Grazzia Acosta fue periodista y cuenta con formación en comunicación política. Su trayectoria en el sector público inició con su paso por la Cancillería, donde se desempeñó como asesora de comunicación de la actual canciller, Gabriela Sommerfeld.

La designación en Costa Rica no es su primera experiencia en el ámbito diplomático. También formó parte de la Embajada de Ecuador en Francia.

Otro cambio diplomático

El traslado de Acosta a Costa Rica no fue el único en la última semana. Mediante el Decreto Ejecutivo 332, Noboa también dio por terminadas las funciones de José Samuel Valencia Amores, quien se desempeñaba como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra (Suiza).

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