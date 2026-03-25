Bono de Desarrollo Humano abril 2026: consulta con tu cédula paso a paso

El Bono de Desarrollo va desde $55 hasta $150. La guía completa para poder recibirlo

El bono es exclusivamente para las personas en delicada situación económica.

La situación económica en Ecuador continúa siendo compleja para miles de familias, lo que ha llevado a que muchos ciudadanos dependan de ayudas estatales para cubrir necesidades básicas. En ese contexto, el Bono de Desarrollo Humano se mantiene como uno de los principales mecanismos de apoyo, especialmente para hogares en condiciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, acceder a este beneficio no es automático. Aunque una persona haya recibido el bono en meses anteriores o esté registrada en el sistema social del Estado, es indispensable verificar si el pago correspondiente a abril de 2026 está habilitado.

Cómo consultar el Bono de Desarrollo Humano con tu cédula

El primer paso es realizar la consulta en línea, un proceso gratuito que toma pocos minutos y evita desplazamientos innecesarios. Para hacerlo, se debe ingresar al portal oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social y seguir estos pasos:

Acceder a la sección de consulta de bonos y pensiones. Ingresar el número de cédula. Digitar el código dactilar que aparece en el documento de identidad. Revisar el resultado que arroja el sistema.

¿Qué pasa si la fecha límite de pago del décimo cuarto cae un domingo, como en 2026? Leer más

Paraa consultar ingresa aquí: Bono de Desarrollo Humano abril

La plataforma no solo confirma si una persona es beneficiaria, sino que también indica si el pago del mes está activo y el lugar autorizado para el cobro.

Cómo funciona el pago en abril de 2026

El desembolso del bono no se realiza en una única fecha. Se distribuye de forma escalonada durante el mes, tomando en cuenta el último dígito de la cédula del beneficiario. Este sistema busca evitar aglomeraciones en los puntos de pago.

Debido a posibles ajustes en el calendario, las autoridades recomiendan verificar el estado del beneficio antes de acudir a retirarlo.

En el Ecuador existen distintos tipos de bonos entregados por las autoridades. Cortesía

¿Cuánto dinero entrega el bonoCuánto dinero entrega el bono?

El monto base del Bono de Desarrollo Humano es de 55 dólares mensuales. No obstante, este valor puede variar según las condiciones del hogar.

En algunos casos, el pago puede incrementarse, incluso hasta los 150 dólares, dependiendo de factores como: presencia de niños o adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

¿Dónde cobrar el bono?

Una vez confirmado que el pago está disponible, los beneficiarios pueden acercarse a distintos puntos autorizados, entre ellos:

Agencias de BanEcuador

Corresponsales no bancarios como Banco del Barrio o Mi Vecino

Cooperativas de ahorro y crédito habilitadas

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