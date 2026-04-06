Ataque armado en complejo deportivo del sur deja dos fallecidos y siete heridos

Referencial.Operativo policial en la zona sur tras un ataque armado en un complejo deportivo, donde dos personas fallecieron y siete resultaron heridas.

La tarde de este domingo 5 de abril, la violencia volvió a sacudir el sur de Guayaquil. Un ataque armado perpetrado en un complejo deportivo de la avenida 25 de Julio segó la vida de dos personas y dejó a otras siete heridas. Entre las víctimas alcanzadas por las balas se encuentran un servidor policial y dos menores de edad, quienes disfrutaban de una jornada de esparcimiento cuando fueron sorprendidos por la ráfaga de disparos.

Según versiones de testigos, el terror se desató cerca de las 17:30. Varios sujetos armados irrumpieron en el recinto y abrieron fuego de forma indiscriminada contra los presentes. Tras el estruendo, los cuerpos de dos hombres quedaron inertes junto a una motocicleta, mientras el pánico se apoderaba de los asistentes.

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Detalles de las víctimas y respuesta oficial

Henry Mendoza, jefe del distrito Sur, ratificó que entre los fallecidos figuran un adulto y un menor. Respecto a los heridos, la autoridad señaló que se trata de víctimas colaterales, de las cuales dos —un adulto y un niño— permanecen en estado crítico. Asimismo, se confirmó que el agente policial herido se encontraba en sus días libres realizando actividades recreativas en el sitio.

La escena fue custodiada por las Fuerzas Armadas mientras agentes de Criminalística y la Dinased recolectaban indicios balísticos. Gracias al rastreo de las cámaras de videovigilancia, la Policía Nacional ejecutó un despliegue operativo que permitió la captura de un sospechoso pocas horas después del suceso.

Persecución y capturas en el sur de la ciudad

El primer detenido fue interceptado en la cooperativa 13 de Febrero, en el sector de Siete Lagos, mientras se movilizaba en un vehículo bajo sospecha. Mendoza detalló que este individuo posee un amplio historial delictivo. En el marco de la intervención, también se localizó una camioneta abandonada que habría sido empleada para ejecutar la incursión armada, además de otro automotor retenido en las inmediaciones del estadio Capwell.

Pasadas las 21:00, los cuerpos fueron trasladados por Medicina Legal hacia la morgue, mientras que el aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones de ley. Los vehículos vinculados al crimen permanecen bajo cadena de custodia de la Policía Judicial.

Allanamientos en las Casas Colectivas

La ofensiva estatal no se detuvo tras las primeras capturas. Durante la noche, un contingente policial y militar intervino en las Casas Colectivas, situadas en Gómez Rendón y José Mascote. Los uniformados ejecutaron allanamientos en varios departamentos con el objetivo de localizar a otros implicados en la balacera del complejo deportivo.

De forma preliminar, se reportó la detención de una segunda persona en este sector; no obstante, las autoridades aún no confirman su participación directa en los hechos de la avenida 25 de Julio. Se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas para esclarecer la motivación del ataque y el avance de los operativos.

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