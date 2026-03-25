Amenazan de muerte a una funcionaria judicial en Montecristi

En menos de un mes, dos funcionarios judiciales en Manabí han sido blanco de amenazas de muerte

La escalada de violencia contra operadores de justicia en de Manabí suma un caso con la amenaza a una funcionaria este 25 de marzo de 2026.

La mañana de este 25 de marzo de 2026, una funcionaria de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi recibió un sobre manila con seis hojas que contenían mensajes explícitos de muerte dirigidos a ella y su familia.

Según un comunicado del Consejo de la Judicatura de Manabí, tras el hallazgo de material con contenido amenazante se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para proteger a servidores judiciales y usuarios. La Policía Nacional del Ecuador acudió al sitio para el levantamiento de indicios, mientras que se presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado con el fin de iniciar las investigaciones.

Un mensaje amenazante para la funcionaria y su familia

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De acuerdo con información difundida por la periodista local Belén Mendoza, los mensajes incluían frases como: “Te desapareces o te desaparecemos” y advertencias de ataques con armas y explosivos contra el vehículo y la familia de la funcionaria.

Este hecho no es aislado. El pasado 11 de marzo, un juez de lo penal en Manta también fue blanco de amenazas. En esa ocasión, desconocidos dejaron mensajes intimidatorios en la pared de su vivienda, un panfleto en la puerta principal, dos indicios balísticos y una cabeza de cerdo como forma de amedrentamiento.

Judicatura de Manabí activa los protocolos de seguridad

La directora provincial de la Judicatura, Teddy Ponce Figueroa, enfatizó la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales frente a este tipo de hechos.

La Judicatura de Manabí señaló que tiene un compromiso con la seguridad institucional y exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que permita identificar a los responsables. Mientras tanto, estos episodios reflejan un patrón preocupante de presión y violencia contra el sistema de justicia en la provincia.

En cambio, el Consejo Nacional de la Judicatura no se ha pronunciado sobre este caso hasta la publicación de esta nota web.

Son amenazas de muerte, segundo registro del mes en #Manabí ⚠️| La mañana de este 25 de marzo de 2026, a una funcionaria de la Unidad Judicial Multicompetente de #Montecristi, le dejaron un sobre manila con seis hojas con una leyenda que decía: ".... Te desapareces o te… pic.twitter.com/3SmkfbBe2Q — Belén Mendoza (@mmendozabelen) March 26, 2026

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