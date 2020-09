Abogados alistan acciones

Es cuestión de horas o máximo unos pocos días para que la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 quede ejecutoriada.

En esa realidad abonó ayer la respuesta de la Procuraduría que no se tomó las 48 horas concedidas por la Corte Nacional de Justicia para que emita un pronunciamiento sobre los pedidos de aclaración y ampliación del fallo de casación.

La decisión adoptada en el caso Sobornos con el voto de mayoría “se encuentra debidamente motivada, es clara e incluye cada uno de los cargos admitidos”. Fue la respuesta que ayer envió la Procuraduría al tribunal de casación de la Corte que corrió traslado a la entidad y a la Fiscalía con los pedidos.

La Procuraduría dejó en claro que no se han logrado evidenciar la supuesta oscuridad de la sentencia, la misma que debe ser determinada de manera clara y no solo mencionada, ni cuál sería el punto controvertido que no se resolvió. Por esas consideraciones el organismo pidió a los conjueces que nieguen las peticiones relacionadas con el fallo notificado el 8 de septiembre. La respuesta de la Procuraduría se presentó a las 11:46. Es el paso previo a la respuesta que el tribunal dará a los solicitantes.

La mayoría ya piensa en las nuevas acciones ante la confirmación de la condena. Por ejemplo, Paúl Ocaña reconoce que lo que respondan los conjueces no cambiará el fondo de la sentencia. Por eso él y su cliente Teodoro Calle se adelantaron la semana pasada a pedir en la Corte que les den los recibos o las órdenes de cómo harán el pago de los 735.000 dólares que le corresponde cancelar a su cliente.

La respuesta que recibió fue que el tribunal de ejecución, mismo que fue de juicio, será el que dé la información para hacer los pagos. “Quiero indicar que nosotros vamos a pagar ya la reparación integral determinada en la sentencia”, aseguró Ocaña.

Lo siguiente que analiza es una acción de protección ante la Corte Constitucional y un recurso de revisión adjuntando prueba nueva. Y en cuanto a instancias internacionales, hace dos meses presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una queja a la OEA.

Marcelo Dueñas, defensor del exasambleísta Christian Viteri, dijo que hasta el final no reconocen la validez del proceso ni de las sentencias. Pero agotarán las instancias nacionales, incluida una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional y luego actuarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trámite que ya adelantan.

Alfonso Zambrano, defensor del expresidente Rafael Correa, opinó que luego que la condena quede en firme el siguiente paso debiera ser la Corte Constitucional. Pero él espera que se le confirme lo que se va a hacer.

El pasado 8 de septiembre el tribunal de casación notificó a los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016 con la ratificación del fallo que condenó a ocho años de cárcel a Correa y Glas como autores mediatos de cohecho agravado por instigación.

Juicio express y sentencia express! Algún día se sabrá los detalles d este MONTAJE judicial hecho solo para sacar a Correa del camino.Han hecho TODO tan pero TAN mal q yo les juro (guarden el tweet) q ganaré en la CIDH! El juez Avila q me declaró inocente, es el botón de muestra! — Christian Viteri (@chrisviteri) September 8, 2020

Además de ellos hubo otros 18 sentenciados por su involucramiento en una estructura delincuencial dedicada a la captación y reparto de aportes ilegales de empresas a cambio de contratos con el Estado. Los recursos que se habrían pagado en efectivo y por cruce de facturas se habrían destinado a los cercanos colaboradores de Correa y a las campañas de Alianza PAIS.

La mayoría de sentenciados está fuera del país. Los últimos en salir habrían sido Christian Viteri y Viviana Bonilla. Mientras la exministra María Duarte se refugió en la residencia de la Embajada de Argentina en Quito.

El detalle

Ejecución. Al tribunal integrado por Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela le corresponderá ejecutoriar la sentencia contra los sentenciados por sobornos.

Hasta el viernes se puede pedir aclaración o ampliación del fallo en el caso Sobornos Leer más

Solicitudes de aclaración y ampliación

Entre el 10 y 14 de septiembre 13 sentenciados solicitaron al tribunal de la Corte que aclare y amplíe algunos puntos de su fallo que consideraban oscuros. La respuesta que den los conjueces a los solicitantes no incidirá en el fondo de la resolución. El fallo volverá a la primera instancia.