Ley de Apoyo Humanitario

El primer debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario será este jueves Leer más

El pleno de la Asamblea Nacional analizará el informe para primer debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19. El informe presenta al menos un 70 % de cambios al texto original, entre ellos: modificaciones en la tabla de contribuciones humanitarias, misma que partiría de los 720 dólares y no de los 500 dólares como contemplaba la normativa inicial. También se consideró exonerar de los aportes únicamente al sector de salud. La Comisión de Desarrollo Económico recibió el aporte de 88 comparecientes entre asambleístas, ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos y privados.

Coronavirus en Ecuador

El Gobierno Nacional actualiza la información sobre el avance del coronavirus en Ecuador. El reporte de ayer cerró con 24.675 casos confirmados y 883 personas fallecidas. Guayas sigue a la cabeza con 10.417 casos confirmados lo que representa el 64,5 % del total. Le sigue Pichincha con 1.351 casos; y Los Ríos, con 687, siendo las tres provincias con mayor número de registros. También se registran 1.523 casos de personas recuperadas. Además de 1.720 altas hospitalarias y 1.357 fallecidos bajo sospecha de COVID-19.

El ELN levanta la tregua

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia levanta hoy la tregua instaurada por el coronavirus, en medio de críticas por no aceptar un cese al fuego permanente. El alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos consideró que con el anuncio de reactivación de acciones criminales, la guerrilla "no hace sino alejarse de la realidad de este país". Sobre el anuncio del ELN, el secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó la decisión de la guerrilla colombiana de no prolongar el alto el fuego unilateral que declaró hasta hoy y pidió a todos los grupos armados que cesen la violencia para facilitar la lucha contra el coronavirus.

Bolivia

La cuarentena por el coronavirus en Bolivia, que tenía previsto finalizar hoy, se amplía hasta el 10 de mayo, aunque después de esa fecha las restricciones se pondrán relajar por zonas según evolucione la enfermedad, pero se mantiene el cierre de fronteras y del espacio aéreo hasta el 31 de ese mes. A partir del 11 de mayo está previsto que la aplicación de estas medidas sea "dinámica", ya que se podrán flexibilizar o endurecer en función del riesgo de contagios en cada región y municipio. Las autoridades establecerán zonas de riesgo alto, donde la cuarentena será estricta, y otras donde se considere medio y moderado, en las que se podrá volver al trabajo y a la vida social en determinadas condiciones.

Posibles escenarios tras la acusación de Trump a Maduro Leer más

Un año del intento de levantamiento en Venezuela

Hoy se cumple un año del fallido intento de levantamiento en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezado por el ahora presidente encargado, Juan Guaidó, junto al líder opositor Leopoldo López. Con aire triunfal, Guaidó y Leopoldo López, recién liberado de su arresto domiciliario, aparecían al frente de unos 40 miembros de las Fuerzas Armadas en la base militar de La Carlota, levantados contra el Gobierno de Maduro. La apuesta falló porque, según la oposición, los "numerosos" militares que se habían comprometido a brindar su apoyo a la causa se retractaron y no aparecieron en la fecha y hora acordadas para derrocar al mandatario, a quien, una vez más, demostraron su lealtad o, según algunos sectores, por miedo a las consecuencias.