El nuevo Hospital Panamericano repotencia servicios para los ciudadanos en Quito

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

El nuevo Hospital Panamericano inauguró tecnología de punta en el sur de Quito, como tomógrafo con IA, quirófanos inteligentes y arco en C único en la zona, con lo que repotencia sus servicios para la ciudadanía en general.

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Las instalaciones totalmente renovadas y el talento humano especializado, además de la modernización tecnológica y estructural, consolidan a la institución como la más avanzada del centro sur de la capital ecuatoriana.

Así informó el doctor William Valenzuela, director general del Nuevo Hospital Panamericano. "En estos últimos cuatro o cinco años, que asumimos la dirección, hemos repotenciado y renovado al hospital, con el fin de atender como se debe a las personas y de ser la mejor institución de salud del centro - sur de Quito".

Con una inversión orientada a la excelencia clínica, el hospital cuenta con un tomógrafo de 64 cortes de última generación potenciado con inteligencia artificial (IA), quirófanos inteligentes, un arco en C único en el sector para cirugías de alta complejidad y cuatro camas de terapia intensiva equipadas con monitoreo continuo, entre otros servicios.

Único hospital privado en el sur

Algo que lo convierte en el único hospital privado de la zona, con una atención integral, para que el paciente no deba movilizarse de un lugar a otro. La casa de salud cuenta con todos los servicios, desde laboratorio, consultas médicas, quirófanos, área de emergencia, terapia intensiva, entre otros.

Las características permitieron que el Ministerio de Salud Pública lo recategorice de clínica a un hospital tipo 2. "Justamente por las instalaciones con las que contamos, los modernos equipos y por el área de terapia intensiva", detalló Valenzuela.

El hospital dispone de quirófanos inteligentes integrados con sistemas de gestión digital y conexión directa con el archivo de imágenes.ÁNGELO CHAMBA / EXPRESO

Instalaciones renovadas y personal profesional

Para el doctor José Campuzano, la decisión de implementar un hospital de esta magnitud en el sur de Quito se adoptó porque "nos dimos cuenta de que el sur carecía de un servicio hospitalario", mencionó.

Las áreas asistenciales fueron completamente renovadas. Además, el hospital cuenta con un equipo de profesionales –médicos especialistas, enfermeros, tecnólogos radiólogos y terapeutas– con formación continua y vocación de servicio.

Así lo detalló Campuzano. "Nosotros tenemos que convertirnos en el mejor hospital del sur, pero con una visión: entregar a nuestros pacientes los mejores especialistas; por eso todos nuestros médicos están capacitados”.

El nuevo Hospital Panamericano se encuentra ubicado en las calles Juan de Arguello Oe2-157 y Pedro de Alfaro en el sector de la Villaflora, en el centro sur de Quito.