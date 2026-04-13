Foro regional sobre inclusión en las aulas recibe inscripciones

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

El registro para participar en la cuarta edición del Congreso Internacional de Educación Inclusiva ya se encuentra habilitado para docentes y directivos de América Latina.

El encuentro, que se desarrollará de forma virtual los días 22 y 23 de abril, se centrará en el manejo de la diversidad y el bienestar en el entorno escolar

Cronograma y especialistas confirmados

La convocatoria busca ofrecer herramientas prácticas ante la creciente demanda emocional que enfrenta el profesorado en la región. Según la agenda técnica, el evento contará con traducción simultánea al portugués y el respaldo de organismos como la Unesco.

El 22 de abril, la discusión técnica abordará la demanda emocional de la profesión docente. Entre los ponentes destacan Esther Kuisch, de la oficina regional de la Unesco, y el neurocientífico Hernán Aldana.

Para la segunda jornada, el 23 de abril, el enfoque se trasladará a la aplicación de recursos pedagógicos y la relación entre la escuela y la familia. En este bloque participarán:

Valtencir Mendes, jefe de Educación en la Oficina para América Latina y el Caribe de Unesco.

Tatiana Luis, directora del Centro de Atención a la Diversidad en Santiago de Chile.

Manuel Meza, responsable de producto en el sector editorial.

El foro académico se transmitirá en español y está diseñado para facilitar la personalización del aprendizaje en entornos diversos. En su versión anterior, la convocatoria alcanzó los 37.500 inscritos.

Las inscripciones se hacen en este sitio web.