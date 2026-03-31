Ecuador lanza capacitaciones gratuitas para conseguir empleo: así puedes acceder

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este 31 de marzo en Cuenca el programa 'Compromiso por el Empleo'.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este 31 de marzo en Cuenca el programa 'Compromiso por el Empleo', una iniciativa orientada a ampliar las oportunidades de capacitación y facilitar la inserción laboral de jóvenes.

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Durante el anuncio, el mandatario señaló que el plan contempla la entrega de 90.000 capacitaciones gratuitas con el objetivo de fortalecer habilidades y mejorar el perfil profesional de los participantes. Para su ejecución, el Gobierno prevé articular acciones con el sector privado y organismos de cooperación internacional.

Las capacitaciones se canalizarán a través del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, con cursos de entre 60 y 90 horas en áreas como emprendimiento, pequeños negocios, fuerza de ventas, marketing digital y programación web.

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El mandatario señaló que el plan contempla la entrega de 90.000 capacitaciones gratuitas Cortesía

Competencias laborales

El programa también contempla procesos de certificación por competencias laborales, con una duración de dos días, en campos como confecciones textiles, comercio minorista, agricultura, electricidad, gastronomía, prevención de riesgos, carpintería y ventas.

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Según lo expuesto por el Ejecutivo, en una primera etapa se prevé formar a más de 28.000 jóvenes, quienes posteriormente accederían a procesos de colocación en empresas vinculadas a la iniciativa.

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, indicó que las certificaciones estarán registradas en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que permitirá que los participantes obtengan un reconocimiento formal de sus competencias.

¿Cómo acceder a los cursos?

Para acceder a los cursos o certificaciones, los interesados deberán registrarse en la plataforma Encuentra Empleo y completar el proceso de inscripción en el curso seleccionado, tras lo cual recibirán la confirmación vía correo electrónico.

El anuncio se enmarca en la meta del Gobierno de generar 160.000 empleos a nivel nacional durante este año. En ese contexto, el presidente también señaló que en la provincia del Azuay más de 29.000 jóvenes cuentan con empleo, mientras que se han destinado 20,9 millones de dólares para el financiamiento de emprendimientos.

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