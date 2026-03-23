Ministerio de Educación abre cursos de capacitación docente 2026 en Ecuador

El Ministerio de Educación abrió la Cohorte 3 de capacitación para maestros en Ecuador, con 75 cursos gratuitos

Los programas están diseñados para que los docentes fortalezcan sus competencias en metodologías de enseñanza.

El Ministerio de Educación anunció la apertura de la Cohorte 3 de capacitación docente, como parte del Plan Nacional de Formación Permanente, declarado política pública mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2023-00059-A.

El objetivo es fortalecer las capacidades pedagógicas, didácticas, disciplinares, digitales y socioemocionales de los maestros del sistema educativo ecuatoriano, respondiendo a los desafíos actuales de la enseñanza y alineándose con las prioridades de desarrollo del país.

Para el año 2026 se han planificado nueve cohortes formativas, y esta tercera edición busca actualizar y enriquecer los conocimientos de los docentes en diversas áreas del proceso enseñanza-aprendizaje.

Oferta académica: 75 cursos en cinco itinerarios

La Cohorte 3 contempla una amplia oferta de 75 cursos, organizados en cinco itinerarios formativos:

Didáctica: 10 cursos

Digital: 5 cursos

Disciplinar: 10 cursos

Pedagógica: 18 cursos

Socioemocional y transversal: 32 cursos

Estos programas están diseñados para que los docentes fortalezcan sus competencias en metodologías de enseñanza, uso de herramientas digitales, actualización disciplinar y desarrollo socioemocional.

¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales Leer más

Además, se busca que cada profesional de la educación pueda crear su propio plan personal formativo, ajustado a sus necesidades y contexto, lo que contribuye a la mejora de su perfil profesional y a la calidad educativa.

Inscripciones: fechas y requisitos

Las inscripciones estarán abiertas del 16 al 29 de marzo de 2026, mientras que los cursos se desarrollarán entre el 1 y el 28 de abril de 2026. Los maestros interesados deberán ingresar al portal oficial de formación: https://mecapacito.educacion.gob.ec/plan-nacional-de-formacion-permanente/

El proceso de inscripción se realiza a través de formularios específicos según el sostenimiento.

¿TE GUSTA LEER DIARIO EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ