Ministerio de Educación abre cursos de capacitación docente 2026 en Ecuador
El Ministerio de Educación abrió la Cohorte 3 de capacitación para maestros en Ecuador, con 75 cursos gratuitos
El Ministerio de Educación anunció la apertura de la Cohorte 3 de capacitación docente, como parte del Plan Nacional de Formación Permanente, declarado política pública mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2023-00059-A.
El objetivo es fortalecer las capacidades pedagógicas, didácticas, disciplinares, digitales y socioemocionales de los maestros del sistema educativo ecuatoriano, respondiendo a los desafíos actuales de la enseñanza y alineándose con las prioridades de desarrollo del país.
Para el año 2026 se han planificado nueve cohortes formativas, y esta tercera edición busca actualizar y enriquecer los conocimientos de los docentes en diversas áreas del proceso enseñanza-aprendizaje.
Oferta académica: 75 cursos en cinco itinerarios
La Cohorte 3 contempla una amplia oferta de 75 cursos, organizados en cinco itinerarios formativos:
- Didáctica: 10 cursos
- Digital: 5 cursos
- Disciplinar: 10 cursos
- Pedagógica: 18 cursos
- Socioemocional y transversal: 32 cursos
Estos programas están diseñados para que los docentes fortalezcan sus competencias en metodologías de enseñanza, uso de herramientas digitales, actualización disciplinar y desarrollo socioemocional.
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Además, se busca que cada profesional de la educación pueda crear su propio plan personal formativo, ajustado a sus necesidades y contexto, lo que contribuye a la mejora de su perfil profesional y a la calidad educativa.
Inscripciones: fechas y requisitos
Las inscripciones estarán abiertas del 16 al 29 de marzo de 2026, mientras que los cursos se desarrollarán entre el 1 y el 28 de abril de 2026. Los maestros interesados deberán ingresar al portal oficial de formación: https://mecapacito.educacion.gob.ec/plan-nacional-de-formacion-permanente/
El proceso de inscripción se realiza a través de formularios específicos según el sostenimiento.
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