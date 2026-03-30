Cambio de domicilio electoral: pasos para realizar el cambio antes de las votaciones

El Consejo Nacional Electoral habilitó la plataforma para realizar el cambio de domicilio electoral en línea

El Consejo Nacional Electoral mantiene habilitado el sistema de cambio de domicilio para las votaciones de noviembre.

Los ecuatorianos volverán a las urnas el 29 de noviembre de 2026 para elegir alcaldes, prefectos, viceprefectos, juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). En este contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó el sistema digital que permite realizar el cambio de domicilio electoral a través de su página web.

“El CNE implementa el nuevo Sistema Integrado de Cambios de Domicilio Electoral que simplifica el trámite a escala nacional y en el exterior”, informó la entidad. El domicilio electoral corresponde al lugar donde cada ciudadano está habilitado para votar, por lo que actualizarlo es fundamental para ejercer el derecho al sufragio en el lugar de residencia actual.

Plataforma digital y acceso permanente

La nueva plataforma cuenta con una interfaz más amigable y accesible, lo que facilita el trámite tanto en Ecuador como en el extranjero. El servicio es gratuito, permanente y disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial aún pueden hacerlo en cualquier delegación provincial del CNE. Sin embargo, la opción digital busca optimizar los servicios y reducir tiempos de espera.

El organismo electoral todavía no define la fecha límite para el cierre del registro de cambios de domicilio electoral de cara a los comicios seccionales. Este plazo será clave, ya que quienes realicen el trámite después de esa fecha no podrán votar en el nuevo domicilio durante las elecciones.

Paso a paso para el trámite en línea

El proceso digital se realiza en la página oficial del CNE y consta de los siguientes pasos:

Ingresar a la sección Trámites y servicios. Hacer clic en Servicios ciudadanos. Seleccionar Cambio de domicilio nacional y exterior. Crear una cuenta de usuario. Validar la cuenta con la cédula de identidad y una fotografía portando el documento

Existen tres formas de registrar el nuevo domicilio electoral:

Seleccionar provincia, cantón y parroquia para definir la zona electoral.

Ubicar la dirección en un mapa interactivo.

Ingresar el código único de la planilla de energía eléctrica para que el sistema identifique automáticamente la dirección

Una vez completado el proceso, el usuario recibirá un correo electrónico para confirmar el cambio solicitado. El trámite es completamente digital y no requiere impresión de documentos.

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✔️ El trámite es personal y gratuito.#ServiciosElectoralesEc 🇪🇨 pic.twitter.com/srJjzYXWiM — cnegobec (@cnegobec) March 14, 2026

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Nuevo calendario electoral y prevención de riesgos

El Pleno del CNE aprobó la actualización del calendario electoral para las seccionales de 2026, considerando las proyecciones de la Secretaría Nacional de Riesgos sobre el impacto del Fenómeno del Niño. Se estima que el evento climático tendrá su mayor impacto entre enero y marzo de 2027, lo que podría afectar hasta un 5% de los recintos electorales.

Con este escenario, las organizaciones políticas deberán adelantar sus procesos internos. Las primarias se realizarán entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026, requisito indispensable para la inscripción de candidaturas.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, subrayó que la decisión se tomó con base en información técnica y oficial, y no por motivos políticos. “Nos coloca frente a una responsabilidad institucional de decidir si actuamos de manera preventiva con base a evidencia técnica o si trasladamos el riesgo a la ejecución del proceso electoral”, señaló.

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