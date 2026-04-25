Tragedia en Oyacoto–Guayllabamba: bus volcado tras colisión con camión

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

La vía Oyacoto–Guayllabamba, en la Panamericana Norte de Quito, permanece cerrada tras un siniestro de tránsito ocurrido en las primeras horas de este sábado 25 de abril de 2026.

Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, la emergencia se produjo por la colisión entre un bus de transporte y un camión. El 2 y el 11 de febrero también se registraron siniestros de tránsito en Guayllabamba, en la Panamericana Norte, pero no hubo víctimas mortales.

Las víctimas del siniestro

A las 09:12, Bomberos Quito confirmó el fallecimiento de una persona y reportó 34 afectados.

Equipos de socorro de Panavial, la Cruz Roja, el Instituto Tecnológico Superior de Transporte (ITScre) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se movilizaron al sitio para atender a los heridos y coordinar el traslado a casas de salud.

Lo que se comparte en redes sociales

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el bus volcado a un costado de la vía, con restos de material esparcidos sobre la calzada, mientras decenas de personas observaban la escena. Probablemente son canecas de pintura, por lo que la vía se observa pintada de blanco.

Las autoridades mantienen restringida la circulación en este tramo de la Panamericana Norte mientras se desarrollan las labores de atención, limpieza y levantamiento de indicios para determinar las causas del accidente.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas hasta que se restablezca el tránsito en la zona.

Faltan acciones para trabajar en la seguridad vial en la capital

Diariamente en las redes sociales, personas comparten imágenes en foto y videos sobre infracciones de tránsito cometidas en especial por conductores de buses de servicio público. Se pasan semáforos en rojo y se critica el poco control por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito.