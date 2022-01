El agente sorprendido por un vecino cuando supuestamente mantenía un encuentro íntimo con una mujer fue a declarar ayer sobre el caso en Asuntos Internos de la Policía.

Un video que se volvió viral en redes sociales mostró la silueta de dos personas dentro de un cuarto de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de San Gregorio de Chillogallo, en el sur de la capital. El agente sería una de esas personas.

Joan Luna, comandante del Distrito Quitumbe, aclaró que dicho servidor policial fue cesado en sus funciones el pasado 15 de diciembre por un problema administrativo que había tenido en un retén de Los Ríos, donde laboraba como policía preventivo.

El oficial indicó que el uniformado esperaba que le notificaran la baja. Mientras tanto, “reforzaba la guardia del retén por orden del juez”.

Aparentemente hubo un encuentro íntimo pero no podemos dar certeza porque no lo vimos.

Joan Luna, Comandante de Quitumbe

Este último acto en el que está implicado, a decir del coronel, es ‘una raya más al tigre’ en su proceso de desvinculación y Asuntos Internos solo corroboraría su baja.

Luna añadió que también se buscará responsabilidad en el policía encargado de llevar el libro de ingresos y salidas. Este agente había registrado la entrada de la pareja, pero no lo que habían hecho. “Aparentemente hubo un encuentro íntimo, pero no podemos dar certeza porque no lo vimos”, dijo.

Raúl Tercero, morador del barrio, se indignó cuando vio el video porque, según él, los policías están para servir a la comunidad y no para cometer actos bochornosos.

Sin embargo, el residente dijo que no es la única vez que han escuchado sonidos raros. “Suelen llegar en moto, se quedan un tiempo y luego se van”. Añadió que ese retén está abandonado desde hace más de cuatro años.

Un equipo de EXPRESO se acercó al lugar para corroborar este dato y confirmó que no hay alguien que atienda y que está lleno de andamios y muebles usados. El vecino también trabaja con aluminio y contó que la ventana que se ve en el video fue colocada por él luego de que intentaron robar. Los vecinos esperan que ese espacio sea recuperado, porque ha sido utilizado como refugio de posibles delincuentes y morada de indigentes.

El año pasado, según la información policial, en los distritos Eugenio Espejo, La Delicia y Eloy Alfaro se concentra el 62 % de los delitos cometidos con armas de fuego y armas blancas en los que los victimarios se desplazan en motos. En Calderón, Manuela Sáenz y Quitumbe se comete un 30 %. El restante 8 % ocurre en Tumbaco, Los Chillos y Nanegal. BCP