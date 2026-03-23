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Lluvias Quito
La tarde de este 21 de noviembre se registra una intensa lluvia en Quito.Foto: Matthew Herrera

Nueva alerta del Inamhi en Quito por lluvias intensas y tormentas eléctricas

Se prevén lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas en la capital

Tras una breve pausa en las precipitaciones registradas en la capital, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia meteorológica que alerta sobre la presencia de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas en Quito.

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Según el organismo, la alerta se mantendrá vigente hasta las 19:00 del miércoles 25 de marzo de 2026, período en el que se prevé un incremento significativo de la intensidad de las precipitaciones en distintos sectores del Distrito Metropolitano.

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Distintos niveles de riesgo

El informe detalla niveles diferenciados de riesgo. En categoría muy alta se encuentran zonas del Chocó Andino y parroquias como Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito (noroccidente), Eloy Alfaro y Lloa, donde se anticipan lluvias persistentes y eventos eléctricos de consideración.

En nivel alto, la advertencia abarca gran parte del Distrito Metropolitano de Quito, incluyendo parroquias rurales como Nono, Guayllabamba, Eugenio Espejo, San José de Minas, Atahualpa, Perucho y Calacalí. 

En estas áreas, las autoridades recomiendan especial precaución ante posibles acumulaciones de agua, deslizamientos de tierra y crecidas de quebradas.

Por su parte, sectores con nivel medio comprenden Zámbiza, Nayón, Calderón, Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Guangopolo, El Quinche, Tababela, Puembo, Los Chillos y Pintag, donde, aunque la intensidad sería menor, no se descartan lluvias continuas y descargas eléctricas.

Adevertencia para el país

La advertencia meteorológica señala que las lluvias continuarán afectando a varias regiones del país, con niveles que oscilan entre medio, alto y muy alto, según el Inamhi.

De acuerdo con el informe, el impacto se extenderá a amplias zonas del territorio nacional. En la región Litoral, las precipitaciones alcanzarán a provincias como Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro, donde se prevén episodios de lluvias intensas.

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En la región Amazónica, la alerta abarca Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo, con pronósticos de precipitaciones persistentes propias de la temporada.

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