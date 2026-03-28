Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

extradición de una persona
Extradición en el Aeropuerto de Quito de colombiano con alerta roja de INTERPOL por robo.rawpixel.com

Extradición a Ecuador: colombiano requerido por robo ya está en Quito

Extraditan a colombiano buscado por robo en Ecuador desde Colombia

El Ministerio del Interior informó, a través de su cuenta oficial en X, sobre la extradición activa de un ciudadano colombiano requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de robo. El procedimiento se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, con la intervención de la Policía Nacional del Ecuador.

Le invitamos a que lea: Fanesca quiteña: tres destinos gastronómicos que debes visitar en Semana Santa

Según el reporte oficial, la Unidad Nacional INTERPOL ejecutó la operación en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) de Chile, lo que permitió el traslado del ciudadano Juan Carlos desde Colombia hacia territorio ecuatoriano. El individuo mantenía vigente una Notificación Roja de INTERPOL, mecanismo utilizado para localizar y detener a personas buscadas a nivel internacional.

dirextor

Bolívar Erazo deja el cargo de director ejecutivo del Inamhi

Leer más

El ciudadano era requerido por la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Ambato, en la provincia de Tungurahua, por un hecho delictivo ocurrido en febrero de 2024. Las autoridades no han revelado mayores detalles del caso, pero confirmaron que el delito investigado corresponde a robo.

Tras su llegada a Quito, el procesado fue ingresado a un centro de privación de libertad, donde permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Cooperación internacional contra el delito

Este operativo evidencia la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia. La articulación entre organismos como INTERPOL y las policías de distintos países permite ubicar y capturar a personas requeridas, incluso fuera de sus fronteras.

Las autoridades ecuatorianas destacaron que este tipo de acciones refuerzan la lucha contra la impunidad y garantizan que los ciudadanos que enfrenten procesos judiciales respondan ante la ley.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ejército convoca a nuevo acuartelamiento militar para jóvenes este abril de 2026

  2. Revolución Ciudadana anuncia frente binacional comercial y exige desmontar aranceles

  3. Concierto de Tierra Canela gratis el domingo 29 de marzo: ¿Qué habrá en Ruta Centro?

  4. Asesinan a vendedor de comida en el cantón Santa Lucía

  5. Extradición a Ecuador: colombiano requerido por robo ya está en Quito

LO MÁS VISTO

  1. Nueva cooperativa entra en liquidación en Ecuador; la segunda, en lo que va del año

  2. Toque de queda en Ecuador: Ministro Reimberg dice que objetivo no es bajar el crimen

  3. Devolución del IVA 2026: en qué beneficia a los adultos mayores la guía actualizada

  4. Devolución del IVA 2026: guía actualizada para adultos mayores

  5. Luisa González responde a críticas de Paola Pabón sobre nuevo proceso electoral

Te recomendamos