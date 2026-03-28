Extradición a Ecuador: colombiano requerido por robo ya está en Quito

Extradición en el Aeropuerto de Quito de colombiano con alerta roja de INTERPOL por robo.

El Ministerio del Interior informó, a través de su cuenta oficial en X, sobre la extradición activa de un ciudadano colombiano requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de robo. El procedimiento se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, con la intervención de la Policía Nacional del Ecuador.

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Según el reporte oficial, la Unidad Nacional INTERPOL ejecutó la operación en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) de Chile, lo que permitió el traslado del ciudadano Juan Carlos desde Colombia hacia territorio ecuatoriano. El individuo mantenía vigente una Notificación Roja de INTERPOL, mecanismo utilizado para localizar y detener a personas buscadas a nivel internacional.

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El ciudadano era requerido por la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Ambato, en la provincia de Tungurahua, por un hecho delictivo ocurrido en febrero de 2024. Las autoridades no han revelado mayores detalles del caso, pero confirmaron que el delito investigado corresponde a robo.

Tras su llegada a Quito, el procesado fue ingresado a un centro de privación de libertad, donde permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Cooperación internacional contra el delito

Este operativo evidencia la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia. La articulación entre organismos como INTERPOL y las policías de distintos países permite ubicar y capturar a personas requeridas, incluso fuera de sus fronteras.

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📍 Quito | En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, la Unidad Nacional INTERPOL de la Policía Nacional del Ecuador ejecutó la extradición activa… pic.twitter.com/edZOVZdbHO — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) March 28, 2026

Las autoridades ecuatorianas destacaron que este tipo de acciones refuerzan la lucha contra la impunidad y garantizan que los ciudadanos que enfrenten procesos judiciales respondan ante la ley.

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