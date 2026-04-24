Cortes de agua en Pifo: horarios y cuándo se restablecerá el servicio

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Corte: El servicio se suspende desde las 21:00 del 23 de abril de 2026 en el centro poblado de Pifo debido a empalmes en la red, como parte del plan de mantenimiento de la infraestructura hídrica en Quito.



Restablecimiento: El suministro de agua se recuperará de forma paulatina durante la mañana del 24 de abril.

La parroquia de Pifo, en el oriente de Quito, enfrenta un corte programado de agua potable que inicia la noche de este 23 de abril de 2026. La medida responde a trabajos técnicos dentro del sistema de distribución y cuenta con un cronograma oficial.

De acuerdo con el comunicado difundido por entidades municipales, la suspensión del servicio empezará a las 21:00 en el centro poblado de Pifo. La intervención forma parte del programa de mantenimiento de infraestructura hídrica en el Distrito Metropolitano.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (EPMAPS) confirmó que los trabajos incluyen empalmes en la red, lo que obliga a interrumpir el suministro de forma temporal.

Dónde y por qué se suspende el servicio de agua en Pifo

El corte de agua se concentra en el centro poblado de Pifo, específicamente en el área donde se ejecutan los trabajos técnicos. La intervención se desarrolla en la calle José Rafael Delgado, en el tramo comprendido entre Gonzalo Pizarro y Diego Vásquez.

Las autoridades explican que estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo. El objetivo consiste en mejorar la red de distribución y evitar daños mayores en el futuro.

Horario confirmado: cuándo empieza y cuándo termina el corte de agua

El corte inicia a las 21:00 del miércoles 23 de abril de 2026. A partir de ese momento, el suministro se interrumpe en el sector señalado.

El restablecimiento del servicio no será inmediato ni total. Las autoridades indican que el agua regresará de forma paulatina durante la mañana del viernes 24 de abril de 2026. Esto significa que algunos hogares podrían recibir agua antes que otros.

Este tipo de recuperación progresiva resulta común en sistemas de distribución amplios. La presión debe estabilizarse antes de normalizar el flujo en toda la red.

El retorno del agua en Pifo no ocurrirá de forma simultánea en todos los hogares. El sistema necesita recuperar presión y equilibrio, lo que implica un proceso gradual.

Recomendaciones clave para enfrentar el corte de agua

Ante la suspensión del servicio, se sugieren tomar medidas básicas que faciliten la gestión del recurso durante las horas críticas.

Almacenar agua en recipientes limpios y seguros

Priorizar el consumo humano y la higiene básica

Evitar el desperdicio durante el restablecimiento

Estas acciones permiten reducir riesgos y mantener condiciones adecuadas en el hogar.