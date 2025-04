Contraloría auditará la compra de 60 trolebuses eléctricos del Municipio de Quito

La adquisición de 60 trolebuses eléctricos por parte del Municipio de Quito será sometida a un examen especial de la Contraloría General del Estado, que se iniciará el 1 de mayo de 2025. La auditoría abarcará a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros y otras entidades municipales involucradas en el proceso.

En un documento difundido a través de la red social X, los ediles informaron sobre el inicio inmediato de un proceso de control al convenio interinstitucional firmado entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (entidad contratante) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS (intermediario), relacionado con la adquisición de 60 trolebuses 100 % eléctricos.

El comunicado también señala que, a raíz de una solicitud presentada el 4 de septiembre de 2024 por el concejal del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Andrés Campaña, se ordenó a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Autónomos Descentralizados que incluya dicho proceso en una acción de control programada para el 1 de mayo de 2025. Esta auditoría se llevará a cabo en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y en las entidades vinculadas al convenio.

La intervención del organismo de control responde a un pedido formal de seis concejales Michael Aulestia, Wilson Merino, Sandra Hidalgo, Fidel Chamba, Cristina López y Andrés Campaña, quienes cuestionan la legalidad del modelo contractual utilizado en la operación. Según los ediles, existen irregularidades tanto en el proceso de adquisición como en la ejecución del proyecto.

Detenido en Quito hombre acusado de abuso sexual a una menor de edad Leer más

Le invitamos a que lea: Nuevo proceso en el TCE contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz

De acuerdo con los documentos disponibles, la Empresa de Pasajeros gestionó la compra a través de un contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que actuó como intermediaria. Esta agencia fue la encargada de suscribir el contrato con la firma china Yutong, fabricante de los vehículos. El valor total de la operación fue de 35,3 millones de dólares.

Gracias a la solicitud de seis concejales, la Contraloría iniciará el 1 de mayo una auditoría sobre la compra de los 60 nuevos trolebuses.



¡Quito merece obras con transparencia, servicios de calidad y cuentas claras! pic.twitter.com/QVBpTjXe7S — Andrés Campaña Remache (@ACampanaRemache) April 15, 2025

Cuestionamientos legales y falta de financiamiento internacional

El8 de abril, los ediles acudieron a la Contraloría para dejar la solicitud y en rueda de prensa manifestaron un serie de irregularidades encontradas en el proceso del contrato. El concejal Wilson Merino asegura que el Municipio no cumplió con dos de los tres requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. Según el edil, no hubo financiamiento parcial ni total por parte de la organización internacional, lo que contraviene las normas que rigen las contrataciones a través de agencias multilaterales. “En esencia, se utilizó una figura legal que no correspondía a este tipo de operación”, afirmó.

En esa línea, el concejal Andrés Campaña señaló que aún no se conocen los términos del contrato firmado entre Unops y Yutong, pese a tratarse de una compra destinada al sistema de transporte público de la ciudad. “No hay transparencia en una adquisición que involucra recursos municipales”, apuntó.

Falta de información y posibles delitos

El concejal Michael Aulestia, otro de los firmantes de la solicitud ante la Contraloría, indicó que la Empresa de Pasajeros no ha entregado los documentos requeridos, a pesar de múltiples pedidos formales. Aulestia explicó que el objetivo de la auditoría es determinar si los aproximadamente USD 36 millones transferidos a Unops fueron entregados de forma legal, o si existen indicios de mal manejo que podrían configurar un delito de peculado.

“Si no existe un sustento legal sólido en el convenio firmado con la agencia internacional, debemos hablar de la posibilidad de un presunto delito”, advirtió.

Quito| La @ContraloriaECU nos ha informado que el 1 de mayo de 2025 iniciará la acción de control sobre la compra de los 60 trolebuses eléctricos en @TransporteQuito y entidades relacionadas.

Estaré atenta al desarrollo de este proceso. #QuitoTransparente pic.twitter.com/99Crb4Wv8i — Sandra Hidalgo Espinel (@SandraHidalgoEC) April 15, 2025

Problemas técnicos y ejecución deficiente

Más allá de los cuestionamientos legales, los concejales también alertaron sobre problemas en la implementación del proyecto. Aulestia denunció inconsistencias en la adecuación de la infraestructura para los nuevos trolebuses, especialmente en el tramo entre El Recreo y Quitumbe. Los errores en la alineación de las paradas han provocado desajustes entre los vehículos y los andenes, lo que afecta directamente la operación.

Caso Pruebas Covid-19: Se instala el tercer día de juicio contra Abdalá Bucaram Leer más

También se han registrado fallas en el tendido eléctrico, que han provocado desconexiones durante el servicio. Según el concejal, los nuevos trolebuses, al ser más altos que los modelos anteriores, han presentado dificultades para circular por debajo del puente del Guambra y en la estación de la Villaflora, lo que pone en entredicho la planificación técnica del proyecto.

La compra de los trolebuses eléctricos fue anunciada por la administración municipal como un avance en la modernización del sistema de transporte público de Quito. Sin embargo, las denuncias sobre irregularidades, la falta de transparencia en la contratación y los errores técnicos en la implementación han generado preocupación entre los sectores políticos y la ciudadanía.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.