La casa de un perro fue blanco de la delincuencia, en el norte de la capital

A Manchas, un perrito comunitario del barrio Nuestra Señora de La Merced, norte e Quito, no le importa mucho la nota de disculpas que pusieron en su casa de madera, cuando se la devolvieron.

Perros obesos, el reflejo de sus tutores Leer más

La mascota camina despacio por la calle De los Azahares, pues ya no es un cachorro y los años se le notan en las canas de su hocico.

Durante el día no entra a su vivienda de madera, pero en la noche es su refugio contra el frío... “Perdón, no creímos que tenía dueño porque no vimos al perrito y quisimos darle a un perrito que no tiene casa...”, dice en un papel pegado con cinta negra.

Aproximadamente a las 20:30 del 1 de enero dos sujetos a bordo de una camioneta se llevaron la casa de la mascota, de unos 10 años. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad.

“Nos indignamos mucho en el barrio. Que no respeten ni la casa del perro es el colmo”, dijo Cristina Arcos, quien se hace cargo del can.

Un problema que deambula frente al letargo municipal Leer más

Los vecinos no se quedaron con los brazos cruzados e hicieron circular en redes sociales las imágenes del robo. En poco tiempo se hizo viral, por lo que los responsables se comunicaron con Cristina para disculparse. “Lo hicieron por interno dejaron una compensación”, agregó la vecina.

Pero no es suficiente pues quienes la tomaron la devolvieron sin una parte del techo y con los tornillos que iban empotrados a la pared rotos.

“No es posible que hayan creído que es una casa botada, cuando estaba pegada al muro y tenía la cobija de Manchas”, reclamó Cristina.

Manchas deambulaba por las calles del barrio y dormía junto a un poste, es por ello que decidieron los moradores gestionar la casita de madera para que no pasara más frío.