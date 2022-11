Desde las 10:00 de este miércoles 16 de noviembre, un extenso perímetro alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa tendrá acceso restringido, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Bad Bunny en Quito: estas son las calles que se cerrarán por la cita Leer más

La decisión se tomó por los cerca de 30 mil aficionados del rapero puertorriqueño Bad Bunny que llegarán al complejo deportivo para disfrutar de su concierto en horas de la noche.

Calles que conectan con la avenida Eloy Alfaro como la José Correa y Carlos Arroyo; las que conectan con la avenida 6 de Diciembre como la Germán Alemán, Manuel Sánchez, José Correa, Gonzalo Serrano, avenida Gaspar de Villarroel, Portugal; la avenida Naciones Unidas desde la 6 de Diciembre a la Shyris y aledañas son las que se cuentan dentro del cierre.

El Municipio de Quito informó que al menos 27 vías estarán cerradas hasta después del concierto que se prevé inicie a las 21:00. Para el caso particular de quienes viven o trabajan en el perímetro restringido y puedan circular con sus vehículos, deberán presentar una planilla de servicio básico, matrícula o credencial empresarial para poder tener acceso.

Silvana Vallejo, directora de la AMT, explicó que se han dispuesto alrededor de 930 parqueaderos disponibles en el Parque La Carolina y en zonas azules habilitadas. No obstante, se recomienda a la ciudadanía usar el transporte público, pues estará habilitado hasta horas después del espectáculo. Se realizarán controles para vehículos mal estacionados.

Bad Bunny en Quito: Todo lo que tienes que saber antes de asistir al concierto Leer más

Quienes quieran desplazarse de norte a sur o viceversa podrán tomar vías alternas como la avenida Simón Bolívar, 10 de Agosto, Mariscal Sucre y América.

Los controles no solo serán para quienes se trasladen en vehículos particulares, aquellos ciudadanos que no cuenten con su boleto para ingresar al concierto no podrán ingresar al perímetro cercano de los accesos al estadio. Esto como medida para evitar incidentes en el ingreso con quienes sí cuentan con su respectivo pase al estadio.