Milagro en el mar: 16 pescadores manabitas están con vida tras ser rescatados

La Armada ecuatoriana confirmó que los náufragos rescatados en El Salvador son del barco Negra Francisca Duarte 2

El abrazo de familiares marca el reencuentro con los 16 pescadores manabitas, rescatados con vida tras el naufragio en alta mar.

La Armada del Ecuador confirmó al mediodía de este martes 24 de marzo que los 16 pescadores manabitas que tripulaban la embarcación Negra Francisca Duarte II, la cual sufrió un incendio hace una semana, están con vida.

La noticia fue confirmada por Diego Criollo, director regional de Espacios Acuáticos de Manabí y Santa Elena, luego de que desde El Salvador el teniente de navío Rodrigo Lando emitiera una carta en la que se cotejaron las identidades, confirmando que se trata de los pescadores oriundos de San Mateo y Jaramijó, en la provincia de Manabí.

El rescate fue confirmado oficialmente por autoridades navales, tras cotejar las identidades de los pescadores manabitas en El Salvador Foto: Alejandro Giler

El anuncio fue recibido por los familiares en el auditorio de la Capitanía del Puerto de Manta, donde varios de ellos se arrodillaron y elevaron oraciones en señal de agradecimiento. “En nombre de Dios se nos hizo el milagro, la honra para él”, expresó una de las allegadas en medio de la emoción.

Rescatan a nueve perros que vivían en manada en zona de difícil acceso, en Quito Leer más

Confirmación oficial y proceso de retorno

Criollo detalló que desde Ecuador se envió la lista con los nombres de los pescadores, la cual fue verificada por las autoridades salvadoreñas, logrando confirmar que coincidían plenamente con los náufragos rescatados.

Cabe recordar que la noticia del hallazgo se conoció la medianoche de este mismo martes, a través de un comunicado de la Marina de El Salvador, en el que se informó además que dos de los pescadores presentaban quemaduras.

Tras la confirmación oficial, las autoridades indicaron que ahora corresponde a la Cancillería del Ecuador iniciar los procesos para la repatriación de los ciudadanos.

Familiares y allegados se reunieron en los exteriores de la Capitanía del Puerto de Manta para agradecer, en un círculo de oración, el rescate de los pescadores manabitas. Foto: Alejandro Giler

Por su parte, Jorge Chiriboga, abogado de los pescadores, señaló que se estima que en un plazo de entre tres y cinco días los rescatados puedan retornar al país, mientras se cumplen los trámites correspondientes.

En los exteriores de la Capitanía del Puerto de Manta también se realizó un círculo de oración, donde familiares y allegados agradecieron lo que consideran un milagro, luego de días de angustia e incertidumbre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!