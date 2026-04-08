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Plantón de la UNE en el CNE: rechazo a proceso que busca eliminar al movimiento | Galería

Militantes de la UNE protestaron frente al CNE contra el proceso que busca cancelar su organización y anunciaron acciones legales en defensa de su permanencia.

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Matthew Herrera

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Militantes de la Unidad Popular (UNE) se concentraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar un plantón en rechazo al proceso que busca cancelar su organización política. Con pancartas y consignas, los manifestantes expresaron su desacuerdo con la medida y exigieron respeto a sus derechos.

Durante la jornada, dirigentes del movimiento calificaron la decisión como arbitraria y anunciaron que emprenderán acciones legales para frenar su eliminación del registro electoral, además de convocar a nuevas movilizaciones a nivel nacional.

Simpatizantes alzan banderas y consignas frente al CNE en Quito

Simpatizantes alzan banderas y consignas frente al CNE en QuitoMatthew Herrera

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Simpatizante sostiene un cartel en apoyo a Unidad Popular durante protesta en Quito

Simpatizante sostiene un cartel en apoyo a Unidad Popular durante protesta en QuitoMatthew Herrera

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Simpatizantes de Unidad Popular marchan con consignas y tambores durante protesta en Quito

Simpatizantes de Unidad Popular marchan con consignas y tambores durante protesta en QuitoMatthew Herrera

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Exhiben consigna contra el proceso electoral durante movilización en Quito.

Exhiben consigna contra el proceso electoral durante movilización en Quito.Matthew Herrera

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Manifestante exhibe cartel con la consigna “Soy maestro, soy UP”

Manifestante exhibe cartel con la consigna “Soy maestro, soy UP”Matthew Herrera

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