Plantón de la UNE en el CNE: rechazo a proceso que busca eliminar al movimiento | Galería
Militantes de la UNE protestaron frente al CNE contra el proceso que busca cancelar su organización y anunciaron acciones legales en defensa de su permanencia.
Militantes de la Unidad Popular (UNE) se concentraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar un plantón en rechazo al proceso que busca cancelar su organización política. Con pancartas y consignas, los manifestantes expresaron su desacuerdo con la medida y exigieron respeto a sus derechos.
Durante la jornada, dirigentes del movimiento calificaron la decisión como arbitraria y anunciaron que emprenderán acciones legales para frenar su eliminación del registro electoral, además de convocar a nuevas movilizaciones a nivel nacional.
Política
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