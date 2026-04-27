Niels Olsen habla de una red parlamentaria regional: ¿De qué se trata?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, plantea una alianza regional de parlamentos.

El objetivo, según el titular del Legislativo ecuatoriano, es fortalecer la cooperación entre parlamentos y construir una agenda común frente a desafíos compartidos como la seguridad, la atracción de inversiones, la modernización del Estado y la eficiencia legislativa.

Según la Asamblea Nacional del Ecuador, hasta el momento hay tres países que han mostrado interés en ser parte de la alianza: Chile, Uruguay y Argentina.

Olsen mantuvo encuentros con autoridades parlamentarias y representantes institucionales para identificar experiencias que puedan ser analizadas, adaptadas y compartidas con otros países de la región.

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"Esta alianza busca avanzar hacia la conformación de la Red Parlamentaria de Latinoamérica, un espacio de diálogo directo entre poderes legislativos para compartir experiencias, identificar soluciones aplicables y coordinar respuestas frente a problemas que trascienden las fronteras nacionales", indicó la Asamblea de Ecuador.

¿Qué pasó en Chile y Argentina con la propuesta?

Olsen se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri. Se suscribió un memorando de entendimiento entre el Congreso chileno y la Asamblea Nacional del Ecuador.

“Las conversaciones abordaron modernización digital parlamentaria, transparencia legislativa y transferencia de herramientas tecnológicas desarrolladas”, informó el Parlamento ecuatoriano en un comunicado.

Asimismo, en Argentina, Olsen se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con quien intercambió experiencias sobre digitalización parlamentaria y marcos legislativos para la atracción de inversiones.

Ecuador será sede del primer encuentro

Después de los encuentros en diferentes países de la región, la Asamblea de Ecuador prevé el primer encuentro formal de esta alianza durante este año. “En esa cita se espera reunir a los primeros países vinculados a esta etapa inicial y abrir la participación a otros parlamentos de Latinoamérica, con el objetivo de definir líneas de trabajo conjuntas”, señaló la Asamblea Nacional.

Todo esto ocurre en medio de los señalamientos a una Asamblea en la que el oficialismo ha bloqueado la fiscalización de temas relacionados con el Gobierno Nacional y el enfrentamiento con el bloque opositor de la Revolución Ciudadana.

Con la ausencia de Olsen y bajo la dirección de la primera vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno (ADN), se trató el pedido de levantamiento de inmunidad a la oficialista Diana Jácome por una querella presentada en el ámbito judicial por el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan González.

En contraste, el oficialismo decidió no tratar una solicitud similar en contra de la correísta Mónica Palacios, quien sí enfrentará una querella ante la justicia.