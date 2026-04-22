Fenocin demanda reforma al COOTAD: "No se socializó", denuncia Guido Perugachi

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Fenocin llevó a la Corte una demanda contra la reforma al COOTAD.

Denuncia falta de socialización y alerta recortes en programas sociales.

Comunidades advierten impacto directo en salud, cultura y niñez.

La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al COOTAD en Ecuador. Guido Perugachi, presidente de la organización, cuestionó el proceso legislativo y aseguró que la normativa vulnera derechos ciudadanos. Según explicó, la ley fue aprobada sin consulta previa a las comunidades. La organización sostiene que esto afecta directamente la participación y la gestión territorial.

“Hemos observado que se atropella todos los recursos que tenemos como ciudadanos, no se hizo incluso una consulta previa para poder llevar esto, no se ha socializado”, señaló el dirigente. Además, recalcó que las comunidades han defendido históricamente procesos participativos. Desde su perspectiva, la Asamblea debió replicar esos mecanismos antes de aprobar la reforma. La falta de diálogo, insiste, debilita la legitimidad de la normativa.

Falta de socialización en la reforma al COOTAD

El dirigente también cuestionó el enfoque de la ley y sus posibles beneficiarios. Según su postura, la normativa responde a intereses particulares y no colectivos. Esto, afirmó, genera preocupación dentro de las comunidades indígenas. La Fenocin considera que la reforma no prioriza el bienestar general.

“Para realizar una ordenanza, a los alcaldes hemos dicho: ‘Tiene que primero socializar’. Y cómo no, el país, la Asamblea, para realizar una ley de estas circunstancias tendría que haber socializado”, expresó Perugachi. En su declaración, también mencionó que las decisiones deben incluir a organizaciones sociales. A su criterio, esto es fundamental para garantizar equidad en la legislación.

El representante añadió que las comunidades provienen de territorios donde la participación es clave. Por ello, consideran contradictorio que una ley nacional no respete ese principio. La Fenocin sostiene que la ausencia de consulta genera un precedente negativo. Además, advierten que podría profundizar tensiones sociales.

Impacto en presupuesto y programas sociales

“Nos está quitando el derecho al presupuesto participativo, principalmente. Eso significa que vamos a quedar sin presupuestos en sectores como cultura, salud física y escuelas de fútbol para niños”, indicó. También mencionó que programas sociales podrían verse comprometidos. Entre ellos, servicios destinados a la niñez.

El dirigente alertó que incluso los centros infantiles podrían perder financiamiento. “Se va a quitar también el presupuesto para los IBB o las guarderías que llamamos. Son presupuestos de régimen social que nos están quitando en este momento”, afirmó. La Fenocin insiste en que estos cambios afectan directamente a poblaciones vulnerables. La demanda busca frenar la aplicación de la reforma.