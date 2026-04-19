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Urgente, se busca estadista. Uno que piense el país en el corto, mediano y, sobre todo, largo plazo. Por ejemplo, uno que sea capaz de entender que si no hace algo urgente para salvar el sistema de pensiones que ahora va desbocadamente camino al abismo, porque eso seguramente le desgastará su popularidad, verá al país en cuatro o cinco años estallando en mil pedazos. Para eso se necesita, claro está, un estadista de verdad y no un simple administrador de circunstancias o gerente de vanidades, preocupado por dedicar sus mejores esfuerzos y a todo su personal de confianza en tareas como las de controlar a la justicia, de someter a cada juez, a cada fiscal, a cada superintendencia, a cada alcaldía, a cada prefectura… Porque un estadista es una persona con la capacidad de entender que someter a la justicia y tener jueces que actúan de acuerdo con los intereses del poder de turno, lo único que hace es crear una desconfianza social en el sistema que, a la postre, lo único que hará es ahondar el subdesarrollo y la pobreza. Un estadista, y no un administrador de circunstancias, es alguien que entiende que la justicia independiente y no la secuestrada, como la que quieren los autócratas, es clave para la convivencia democrática, para que las nuevas generaciones tengan la tranquilidad de desarrollar sus capacidades sin miedo ni reparos.

Se necesita, urgente, un estadista y no un administrador de circunstancias que prefiere adueñarse de las acciones de un medio de comunicación porque hay cosas que se publican ahí que lastiman sus vanidades… Porque un estadista de verdad es alguien que en las críticas que se le hacen en los medios de comunicación o en la opinión pública encuentra una oportunidad y no una amenaza… Una oportunidad para rectificar o afinar su gestión, una oportunidad para colaborar en la construcción de una sociedad plural y tolerante.

El estadista que se busca es alguien con la capacidad de darse cuenta de que, al respetar las críticas y la prensa independiente, se está invirtiendo en el futuro del país, porque las sociedades más libres son, como lo ha demostrado la historia, las que más progresan. Que eso es mucho más productivo para la gente (que paga los impuestos) que gastar el dinero de todos para comprar carísimas maquinarias de desinformación o antenas repetidoras del poder de turno.