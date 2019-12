Sobre la “regularización de la economía” del país

Refiriéndome a una carta de un lector, sobre la existencia de una solución de regularizar la economía del país al utilizar un crédito multilateral de $3 mil millones para indemnizar a 150.000 trabajadores con promedio de $20.000 por trabajador, hay que aclarar que quienes quieren mantener votos cautivos con lo de “la caridad ya es de todos”, a toda costa han de tergiversar y mal informar de que se trata de profesionales que están recibiendo salarios de menos de mil dólares. Es a estos a los que se perjudica, queriendo mezclarlos con 1’200.000 campesinos que los falsos administradores afilian con $ 2 mensuales (y a toda su familia), cuando deberían pagar mínimo $ 86 por abonar, sobre los $ 400 de salario mensual, y de paso sin registrar patrono; perjudicando con mil millones de dólares anuales al IESS y a los verdaderos afiliados. Menoscaban los recursos para que sean atendidos con verdaderas medicinas y médicos. Hay por lo menos 10 % de falsos campesinos, que tiene 2 has de tierra que no trabajan, sin pagar ningún impuesto. Miren Chile: convulsión por falta de autoridades de control honestas. El modelo exitoso de seguridad social ha dejado en la calle a la mayoría de aportantes a ese sistema privatizado por los sapos, que algunos economistas proponían a Ecuador como panacea. El progreso del país está en no seguir perjudicando al sistema judicial, queriendo ser juez y parte en el escogimiento de las autoridades de control y jueces generales, y de superintendencias.

Ing. Salvador C. Loffredo A.