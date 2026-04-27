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Hoy en día el mundo se encuentra en crisis en muchos aspectos, pero en este espacio me centraré en uno solo, que, de replanteárselo y fomentárselo disminuirían, en gran medida, muchos de los problemas que día a día nos abomban en las noticias y con los que tenemos que lidiar cotidianamente: sí, me refiero al hábito de la lectura.

El hábito de la lectura en Ecuador y su impacto social

El pasado 23 de abril celebramos el Día del Libro y me he puesto a pensar mucho en los efectos que causa la falta de lectura. No nos vayamos muy lejos, observemos lo que está pasando a nuestro alrededor: peleas entre los que deberían ser el ejemplo de ‘autoridad’, asambleístas que no conocen bien ni siquiera qué es una ley, designaciones de autoridades basadas en intereses y no en intelecto o meritocracia, entre otras circunstancias que son, para nuestro infortunio, el pan de cada día en nuestras conversaciones.

Creo firmemente que una sociedad lectora marcaría la diferencia por tres principales circunstancias: 1. La lectura estimula el cerebro, cosa que necesitamos urgentemente en nuestro país. 2. La lectura ayuda a ampliar la gama de vocabulario. Y no, con ello no me refiero a que se tenga que leer algo complejo ni largo; comenzar por Nacho Lee estaría perfecto. 3. La lectura ayuda a alimentar la inspiración en cualquier ámbito y, como consecuencia, hace que de nuestro cerebro surjan ideas; y siendo honestos, al país lo que más le falta es dejarse llevar por ideas, no ideales.

Cifras de lectura en Ecuador y comparación regional

Cifras indican que en Ecuador se lee “un libro completo y dos incompletos al año”. Además de parecerme un marcador patético, considero que es impreciso. Lo de fondo aquí es que en Ecuador la gente deposita la gran mayoría de su tiempo, energía y hábitos en contenido que, literalmente, no les favorece en nada. Exacto, como ver esos programas en los que no parecen pelear por el premio, sino por quién es más chabacano.

Y no se les ocurra pensar que en mi vida he prendido una televisión y que no hago “más que leer”. Es cuasisacramental sentarme con mi familia semanalmente y ver una película, me encantan los documentales y me entretengo con programas de historia. Son gustos y no tiene nada de malo, y ninguno es mejor que otro.

Lo único que quiero decir en estas líneas es que leer te da mundo y que estoy seguro de que si la gente leyera más, las cosas irían mejor.