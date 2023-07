Faltan pocos días para que la campaña electoral de candidatos a los poderes Ejecutivo y Legislativo arranque. Se espera que sus propuestas, que hasta ahora han quedado en la superficialidad, aterricen. La falta de concreción de ideas y planes con proyección de resultados no puede atribuirse al poco tiempo que algunos, injustificada e irresponsablemente, manifiestan que tendrán para gobernar. Hay que desmontar la idea de que 15 meses no serán suficientes para girar el timón y enrumbar al país. Por el contrario, es un periodo en el cual, con asesoría jurídica y de expertos de distintas ramas, se puede y debe lograr cambios. Deberían comenzar promoviendo la modificación de leyes en compras públicas, por citar un ejemplo, despojando al sistema de Salud de la corrupción de sus mafias. Lo mismo deberían hacer quienes aspiran a llegar a la Asamblea. Urgen cambios en temas de seguridad y justicia. ¿Dónde están esas ideas? Los ciudadanos ecuatorianos, participando activamente, tenemos que exigirles propuestas concretas y un calendario para que estas sean ejecutadas. Los candidatos deben ser consecuentes con ese deseo de sus votantes. Los que no sean capaces de mostrar un plan definido, solo estarán utilizando esta campaña como escenario para darse a conocer y llegar con ventaja al siguiente periodo electoral, bajo engaño y malgastando dinero público.