El Día del Maestro en Ecuador: una profesión de riesgo en tiempos de crisis de valores

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Cada 13 de abril se celebra el Día del Maestro ecuatoriano. El magisterio es una de los profesiones vocacionales por excelencia, pero en las actuales circunstancias en las que la sociedad atraviesa una grave crisis de valores e inseguridad desbordada, el magisterio se ha convertido en una profesión de riesgo.

A los maestros se les exige ya no solo transmitir conocimientos, sino también ser psicólogos, paramédicos, bomberos, terapeutas y hasta magos. En un ambiente así, donde padres de familia y estudiantes agreden verbal y hasta físicamente a los docentes, la vocación se va perdiendo.

Quien enseña con amor se sobrepone a cualquier circunstancia adversa, pero cuando la integridad física y emocional peligran la renuncia reposa sobre el escritorio. José Saramago, premio Nobel de Literatura portugués ya lo anticipó hace dos décadas atrás: “los auténticos héroes de nuestro tiempo no son los astronautas ni los pilotos de Fórmula 1; los auténticos héroes de nuestro tiempo son los maestros, que son humillados, despreciados, agredidos y que al día siguiente vuelven al lugar donde han sido humillados, despreciados y agredidos”. Y así, en esa lucha diaria, el magisterio sostiene como Atlas el peso del mundo sobre sus hombros. Ojalá, algún día copiemos a los japoneses, que cuando reconocen a un maestro en la calle le ceden el puesto en la fila de la compra o el asiento en el transporte público, porque son conscientes de que sin maestros no hay presente ni mucho menos futuros posibles.

Pablo Virgili Benítez