En el artículo anterior se expuso que la prestigiosa revista Times Higher Educación publicó los resultados de su Ranking Universitario de Latinoamérica del año 2023, basado en 13 indicadores de desempeño que responden a las particularidades propias de Latinoamérica, ubicando a universidades ecuatorianas en honrosas posiciones: la Universidad de Especialidades Espíritu Santo - UEES de Guayaquil en puesto 54, San Francisco de Quito en puesto 57, Escuela Superior Politécnica del Litoral en puesto 74, a la Escuela Politécnica Nacional en puesto 89, y a la Universidad de Las Américas UDLA en el rango 101-125.

En este año se incluyeron 197 instituciones universitarias de 15 países, siendo Brasil el que cuenta con mayor participación, con 65 universidades, seguido por Colombia, con 36; Chile, con 32; México, con 24; Ecuador 14 y Perú 9.

Este mismo ‘ranking’, según la puntuación asignada a cada universidad, ubicó a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo- UEES de Guayaquil como la primera del Ecuador y a la Universidad San Francisco de Quito de la ciudad de Quito como la segunda, habiéndose invertido los puestos, pues el año pasado la primera fue la San Francisco. Hay que resaltar que en Ecuador los dos primeros puestos durante dos años consecutivos corresponden a instituciones del sector privado.

Además del Ranking Mundial Times Higher Education (THE), existen otros como el QS World University Rankings, Ranking Mundial ARWU (anterior índice Shanghai), Ranking UK – Financial Times, Complete University Guide (CUG), Ranking Innovatec, etc.

Justamente la semana anterior, el Ranking Educativo Innovatec, en la categoría de Universidades Latinoamericanas Edición 2023, tras el análisis comparativo de 40 indicadores aplicados a 100 instituciones presentadas, seleccionó 25 universidades de alta calidad entre 22 países, asignando el primer lugar a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo -UEES y en el puesto 7 a la Universidad Tecnológica Ecotec. Felicitaciones a las dos universidades de Guayaquil por ser reconocidas internacionalmente por su calidad educativa.