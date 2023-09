Los 100 días (II)

Al tratar sobre los primeros 100 días de la administración del cabildo porteño, debemos señalar que el alcalde, como parte de su impronta, al inicio manifestó que retiraría las cercas de protección del Malecón 2000 y de todos los parques, para que los ciudadanos tengan acceso libre a ellos. Hubo una gran protesta por la medida anunciada, puesto que el cercado tiene función de seguridad y protección para los usuarios, evitando que personas de mal vivir, ladrones o que consumen y expenden drogas se apoderen de esos espacios públicos. Felizmente, el alcalde desistió de dicha idea.

Luego de algunos entredichos y cruces de palabras por redes sociales con la exalcaldesa, ciertos dirigentes deportivos y ciudadanos, reorganizó íntegramente las direcciones del Municipio, como es usual en todo cambio de administración. De encontrar irregularidades y procedimientos dolosos de la anterior administración municipal, está en la obligación legal de presentar las correspondientes denuncias a las instancias correspondientes.

Lo malo es que en determinadas dependencias no conocen los trámites o de manera expresa, crean dificultades para no atender las solicitudes ciudadanas dentro del plazo correspondiente, sino que, con cualquier pretexto, como pedir otros requisitos no determinados en la normatividad, prorrogan los plazos por 70 días más, perjudicando así a los usuarios, lo que hace que todo esté paralizado, no funcionan los servicios municipales, los vendedores ambulantes se han apoderado de los espacios públicos, instalan fogones con ollas para vender comida preparada en la Plaza San Francisco y en el bulevar 9 de Octubre; en las afueras de los mercados ponen en el piso los alimentos y verduras en venta, y por toda calle se observa que no existe control de estos vendedores ambulantes, causando graves perjuicios al ornato, turismo, salud, seguridad y comerciantes formales legalizados.

Lo bueno es la aprobación del presupuesto municipal para lo que queda de 2023, en USD 656 millones, lo que representa 13 % menos que el heredado de la administración anterior. (Continuará)