Teoría de los momentos (’made in Ecuador’)

El país se encuentra en vilo… pendiente de los “momentos” en que la Corte termine de pronunciarse sobre las preguntas de la consulta, definiendo uno de los más profundos retos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI: saber si las preguntas son “enmiendas” o… “reformas”. La realidad y la historia muestran que se trata de dos cosas distintas: a diferencia de la reforma -alteración, cambio, modificación, reemplazo, variación, etc. de lo escrito- la enmienda no cambia la Constitución. Es una adición al final del texto, como las 27 enmiendas de la Constitución de EE. UU. Y tanto capitalistas como socialistas están de acuerdo. Ejemplo: Constitución de Venezuela, art. 341.5: “Las enmiendas serán numeradas consecutivamente y se publicarán a continuación de esta Constitución sin alterar el texto de esta…”. Pero Alí-Rafá necesitaba inventarse dos procedimientos de acuerdo a “su momento”: uno “con” Asamblea y otro “sin”. Tonces -contra todo sustento lógico-jurídico- se le ocurre una forma de reforma que disfraza de enmienda. Y a la alteración, cambio, reemplazo, corrección, variación del art. 441 la llama enmienda y a la del 442, reforma. Surge así la genial teoría de los momentos de la CC. Si la ley Puppy dijera: “Los perros sin collar serán llevados a la perrera. Pero los canes no estarán más de un mes”, es obvio que canes y perros significa lo mismo. Tonces, si el art. 441.3 que trata la enmienda, dice “La reforma solo se aprobará…”, enmienda y reforma son también… la misma pend… con distinto procedimiento. Y la teoría de los momentos desarrollada por el Oráculo de Delfos -mal llamado Corte- es la boludez más grande de la historia nacional, pues -además de tener innecesariamente en vilo a 17 millones de boludos- carece de sustento teórico.

La interpretadora Corte puede ayudar al país aclarando que enmienda y reforma son la misma miel… con distinta mosca y aprobar todas las preguntas. Pero…

El Derecho es la ciencia que regula la vida en sociedad. Es deplorable tener que escribir sobre cosas que no contribuyen realmente a dicha ciencia. Pero aquí estamos… escribiendo sobre boludeces.