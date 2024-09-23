Leo Stagg: Fiscal en elección: Ecuador en la encrucijada

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Ecuador está por comenzar un proceso crucial: la elección de su nuevo fiscal general. Aunque para muchos ciudadanos este cargo pueda parecer lejano, su importancia es fundamental para el presente y el futuro de nuestro país. La justicia es el pilar sobre el cual se construye cualquier sociedad que aspira a seguridad y equidad. En el contexto actual, ese pilar está bajo ataque debido a la creciente corrupción y el crimen organizado. Por eso, la elección del próximo fiscal general es tan relevante como la elección de un presidente.

El reglamento aprobado para este proceso ha sido duramente cuestionado. La falta de transparencia y las dudas sobre si realmente se busca un fiscal probo y preparado generan preocupación. Nos enfrentamos a la posibilidad de repetir errores del pasado.

Ya hemos vivido las consecuencias de tener a un fiscal como Galo Chiriboga, quien durante su mandato permitió que la Fiscalía se convirtiera en una herramienta política del gobierno de turno. Chiriboga fue acusado de proteger a altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa y de no actuar en casos clave de corrupción, como Odebrecht. La Fiscalía, en sus manos, dejó de ser un espacio de justicia, convirtiéndose en un instrumento de persecución y encubrimiento del crimen organizado.

La elección de un nuevo fiscal debe ser transparente y garantizar que el seleccionado cuente con las características esenciales: conocimiento, independencia, integridad y un fuerte compromiso con los derechos humanos y el Ecuador.

El nuevo fiscal no puede servir a intereses políticos o económicos; debe ser el garante de la justicia, luchando contra el crimen que asfixia a nuestro país.

Si este proceso es manipulado, las consecuencias serán devastadoras. El crimen organizado consolidará su poder y la lucha contra la corrupción quedará estancada. Por el contrario, un fiscal probo y preparado puede liderar una Fiscalía que sea un escudo contra la impunidad y un motor de justicia.

Es nuestra responsabilidad exigir que este proceso sea íntegro. El futuro de Ecuador depende de ello. Estamos advertidos.