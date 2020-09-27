La iniciativa de Maduro y la oposición

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Para nuestro criterio, el narcopolítico, que maneja un estado fallido, Nicolás Maduro, resultó políticamente más hábil que su padrino Chávez. Ha convocado a nuevas elecciones de la asamblea y para lograr una mayor votación, resolvió poner en libertad a 110 presos políticos, entre los que estaba Capriles, excandidato presidencial, que en principio ha aceptado colaborar, para que se realicen las elecciones a la que se oponía el grupo de Guaidó, por considerar que estas iban a ser tan fraudulentas, como los anteriores.

“Hoy por mis gestiones personales nos sentimos satisfechos de la libertad de 110 presos políticos”, expresó Capriles, para responder al comunicado que emitió poco antes Juan Guaidó, en el que manifestaban su “absoluto desconocimiento” de las “negociaciones inconsultas”, realizadas “a título personal”, por Capriles.

Respecto a su conversación con una delegación de Turquía, aliada a Maduro, expresó Capriles: “Hablar con un miembro de la comunidad internacional es lo normal cuando crees en la política y la democracia”, al tiempo que ponía como ejemplo una imagen en la que se ve a los presidentes Donald Trump y Recep Erdogan estrechándose las manos.

Capriles, quien aseguró tener el interés de “defender a los venezolanos y lograr la libertad de Venezuela”, dijo que se reuniría “con todo el que sea necesario para sacar a los venezolanos de esta crisis”, incluidos chinos y rusos, otros de los aliados del régimen.

Capriles se manifestó en favor de la participación en los controvertidos comicios del 6 de diciembre, una opción que ha descartado la oposición mayoritaria, organizada alrededor de la figura de Guaidó, por considerar de antemano que se trata de un fraude.

Maduro confirmó que los indultos buscaban promover una participación en los comicios. Aunque Capriles ha adquirido un rol protagónico, de todos modos, tiene más críticos que partidarios. Además, él no podría participar como candidato por estar inhabilitado políticamente, aunque puede Maduro disponer que se les levante esa inhabilitación debido a los diálogos mantenidos con el grupo de opositores comandados por Capriles.

La ruptura fue precedida del repudio a la presidencia interina de Juan Guaidó, expresando Capriles: “Nosotros no podemos seguir jugando a ser un Gobierno de Internet, usted es Gobierno o es oposición ¿Cuál es el plan? ¿Jugar a ser él no le importa que su país esté quebrado, que la “Joya de la corona”, PVDSA, la segunda refinería en el mundo, se la han llevado en peso sus funcionarios y que la pandemia se extienda, tanto por la falta de hospitales, como de insumos médicos.