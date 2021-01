Un gobierno que tome decisiones

Durante esta recién transcurrida primera semana del 2021, los sucesos en Estados Unidos y en el Ecuador me tomaron leyendo textos donde se cita a Teodoro Roosevelt. Interesado en el personaje, de no muy buena fama en América Latina por lo de Panamá, decidí estudiarlo y, por de pronto, respetando el alto concepto que de él tienen sus compatriotas, rescato una de sus frases célebres: “Detrás del gobierno aparente se asienta entronizado un gobierno invisible que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad alguna hacia el pueblo. Destruir este gobierno invisible y torpedear la nefasta alianza entre los negocios corruptos y la política corrupta es la primera tarea de los estadistas de la época”. Esa expresión, que parece dicha en ocasión de los recientes tristes sucesos, ya tiene más de un siglo de haber sido pronunciada. Sin duda, destruir la nefasta alianza entre los negocios corruptos y la política corrupta es también la tarea de los estadistas de nuestra época. Visibilizar esa coyuntura mafiosa es una clave mundial para beneficio de la humanidad.

Al respecto, y pensando en la validez de ese pensamiento en relación a nuestro país, conviene recordar otro de quien fue, sin duda, un paradigma de hombre de acción: “En un momento de decisión, lo mejor que puedes hacer es lo correcto, lo siguiente mejor es lo incorrecto y lo peor es nada”.

Ojalá que, si el presidente y su gabinete llegaran a leer está frase antes del próximo 24 de mayo, intentaran lo correcto y nos dejaran con “nueva Constitución”; aunque sea alguna sacada del archivo con buen criterio, que bastantes hay para escoger.

Igual deseo cabe manifestar en relación con la pandemia y la adquisición de vacunas. Lo correcto es comprar la que más se adapta a nuestras posibilidades de mantener una adecuada red de frío y no caer en la tentación de los sobreprecios o los intermediarios avariciosos. Hacerlo sería incorrecto pero claro, peor, al menos en cuanto a dejar a la población sin vacunar, sería no hacer nada. Lo correcto entonces: hacer compras masivas, con mejor precio, sumando, vía OPS, el esfuerzo de la región.