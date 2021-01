¿Más de lo mismo? ¡Ya no!

Predicando con el ejemplo comienzo por felicitar a la gran hinchada barcelonista por su estrella # 16. Como algunos de mis lectores saben yo soy admirador del Emelec pero, el fanatismo es siempre un sentimiento negativo y trato de no cultivarlo; además el partido estuvo interesante. Una final que se cierra definiendo con la pena máxima siempre es llamativa y dio lugar al lucimiento del gran arquero Burrai. Razón se tiene para celebrar pero, es censurable que se lo haga olvidando que estamos en plena pandemia, con riesgo de rebrote. Las fotos en la sección deportes de Expreso revelan una multitud eufórica, salvo uno, sin mascarilla. Gritar es como toser: esparce virus contaminantes. Ojalá la alegría de hoy no termine mañana en llanto. No soy un aguafiestas pero me siento obligado a criticar lo que pone en riesgo la salud de todos, incluso la mía. Al primer síntoma de fiebre o malestar general con dificultad respiratoria, los que salieron a festejar, y cualquier otro, mejor ir pronto a una consulta médica.

Por lo demás, la victoria de uno de los equipos del Astillero deja claro que no hay maldiciones eternas. Fue posible dar la vuelta olímpica en la Casa Blanca. Por eso dicen ahora que Barcelona se escribe con B de Biden. Todo sea perdonado.

El arbitraje estuvo bien. Los candidatos quieren que los árbitros se integren al Consejo Nacional Electoral... como observadores. Otros aspirantes a Carondelet desean contratar a Bustos como director técnico de sus campañas. ¡Es la fiesta del fútbol!

En otros temas importantes, se espera que los candidatos evidencien condiciones de estadistas. Hombres y mujeres de Estado. Con la grandeza requerida. Hay que superar las pequeñas estaturas que definió de manera genial el gran Alfredo Pareja Diezcanseco. Se trata de presidir el Ecuador, una república con importantes y luminosos hitos históricos, que hay que hacer un esfuerzo por repetir y superar.

Las promesas imposibles de cumplir deben ser rechazadas con fuerza en las urnas. No bastan los tuits. Hay que estar dispuestos a salir a votar. Por eso ¡a cuidarse y evitar un rebrote!