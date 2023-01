Gobierno del caso Encuentro

“Traerlo del cogote, esté donde esté, para traerlo ante las autoridades”; esa es la reacción que esperábamos del presidente ante los actos de corrupción revelados por la prensa. Y sí, también sentimos indignación al enterarnos de que malos funcionarios públicos siguen robando nuestro dinero.

No se trata de “un funcionario corrupto”, como afirma el Ejecutivo; ya son varios durante este gobierno: caso Danubio, venta de cargos en el Ministerio de Agricultura, tráfico de influencias en otras funciones del Estado, Pandora Papers, corrupción en el Ministerio de Energía y el más reciente, el caso Encuentro, bautizado así por la Fiscalía, por lo que, a paso seguido, el Gobierno decidió dejar de llamarse del Encuentro y sustituirlo por “del Ecuador”. En fin, deberían traer del cogote a todos los involucrados en estos casos de corrupción para que respondan ante las autoridades y devuelvan lo robado.

Resulta preocupante que el presidente haya nombrado responsable de las empresas públicas a una persona que según él era “torpe, tonto y sin personalidad”, que no gozaba de su confianza por temor a que “precisamente sucumba en lo que sucumbió, en las tentaciones del dinero mal habido”. No sé dónde hay más torpeza, si en el “torpe” o en el que lo que nombra a sabiendas de sus flaquezas.

No veo medidas radicales adoptadas por el Ejecutivo para que no quede la más mínima mancha sobre su actuación frente a actos de corrupción; es necesaria una depuración profunda. Con seguridad está fallando el círculo cercano del presidente, no hay filtro en los nombramientos, ni atención a las denuncias presentadas por sus propios funcionarios públicos.

No somos tan románticos para pensar que con la entrada de un nuevo gobierno el país se refunde al día siguiente, pero sí le corresponde sentar las bases y directrices para iniciar esa gran depuración del sector estatal.

Este escándalo le hace un flaco favor a los intereses del Ejecutivo sobre la consulta popular en ciernes. La coyuntura sigue jugando en contra del Gobierno.