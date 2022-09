La OMS acaba de declarar “Emergencia Sanitaria Internacional” a la viruela del mono. Eso quiere decir que todos los ministerios de salud pública del mundo tienen que tomar las medidas necesarias para controlar esta virosis que puede transformarse en otra pandemia. Es una zoonosis que sufren los roedores. En 1958 apareció un mono contagiado en el centro de África y en 1970 se dio el primer caso en un hombre; desde esa fecha se ha extendido paulatinamente en muchos países. No se sabe cómo salió de África. Al principio se pensó que era una enfermedad de los homosexuales, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Cualquiera la puede sufrir, desde un niño hasta un adulto. Se necesita un simple contacto, un beso, utilizar vajillas o lavar la ropa de un contagiado para contraerlo. La enfermedad empieza como un simple resfrío, con fiebre, dolor de cabeza y en un buen porcentaje con ganglios cervicales. A los 4 o 5 días brotan los granos, como una viruela común. De ahí su nombre. Dura 3 semanas y desaparece espontáneamente. La enfermedad es contagiosa desde que comienzan los síntomas respiratorios hasta que desaparecen las costras. No hay tratamiento específico, pero sí hay vacuna. El 50% de vacunados contra la viruela común cuando fueron niños se libran de la enfermedad. La mejor prevención, la información.

Dr. José Mayorga Barona