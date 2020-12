Vida, cuerpo y mente sana

Es increíble que las personas sabiendo que determinadas situaciones las perjudican se allanen a ellas. Por ello, que tu alimento sea tu medicina, y tu medicina tu alimento. Respira aire puro. Come solo productos que otorga la naturaleza. Sé moderado. Bebe solo agua natural. Ten mucha limpieza. Domina los instintos. Destierra la ociosidad. Duerme y descansa solo lo necesario. Viste con holgura y sencillez. Sé siempre alegre, cultiva virtudes. Sé cada día mejor. Para lograr el cambio, primero cambia tú. Ten una vida moderada. Comprende que no todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Busca una nueva justicia, una nueva legislación, una nueva democracia. No consumas drogas.

Lic. Ricardo Ordóñez J.c