El tren y el puerto de Manta

Según la Constitución Ecuador es un país descentralizado. En la realidad las decisiones se toman en Quito o Guayaquil. El ministro de Transporte y Obras Públicas dispuso el proceso de repotenciación y rehabilitación del sistema ferroviario para transporte de turistas, pasajeros y carga a 4 puertos: San Lorenzo, Posorja, Guayaquil y Puerto Bolívar. Por decisión tomada en Quito no contempla el Puerto de Manta pese a que es el único puerto marítimo en Ecuador, no necesita dragado y puede igualar el calado del puerto de Dalian, China, con 24 m de calado, el mayor en el mundo. El 12/11/1966 se creó Autoridad Portuaria de Manta con autonomía, el mayor calado de los puertos en Ecuador, se redujeron tasas portuarias con relación a las de Guayaquil y se incrementó el volumen de carga. El puerto de Guayaquil igualó las tasas portuarias y el de Manta perdió volumen de carga. El 12/12/2003 por ley se creó la Comisión Interinstitucional del Proyecto de Transferencia Internacional de Carga de Ecuador en el Puerto de Manta, pero 4 días después mediante acuerdo el Consejo Nacional de Marina Mercante y Puertos no permitió que se realice el Puerto de Transferencia Internacional de Carga y sí que mediante dragados se incremente el calado de los otros puertos. Hoy el calado del puerto de Manta es el menor. En el gobierno anterior se presentaron 3 propuestas de inversión privada para este proyecto. Estas ofertas están archivadas en el MTOP. La Ingeniería Oceánica ofrece oportunidades de desarrollo de diferentes actividades, incluyendo la portuaria. Lamentablemente las autoridades de Manta y Manabí no las han aprovechado, no les interesa. Hace poco el presidente Lasso solicitó a Manabí una lista de obras para su desarrollo y no se incluyó el proyecto. Es indispensable formar un comité para este puerto, pero integrado solo con profesionales de la nueva generación, con conocimiento técnico actualizados, innovadores, sin presiones ni compromisos políticos o económicos.

Ing. César Delgado Otero