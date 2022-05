Taiwán y la Organización Mundial de la Salud

En la actualidad solo se puede garantizar el bienestar de la humanidad a través de una completa y estrecha cooperación, sin dejar a nadie excluido, con el fin de enfrentar los nuevos retos que las enfermedades y virus suponen para la seguridad sanitaria mundial. Al mismo tiempo Taiwán y su preparación, como por ejemplo, al utilizar tecnología inteligente, mediante la informática con aplicaciones móviles, recopilando información en tiempo real sobre datos médicos, registros de resultados de pruebas PCR y de vacunación, desarrollo de fármacos, vacunas de ARN para fortalecer su capacidad en la lucha contra el Covid-19. Todo esto ha cooperado para que Taiwán con 23.5 millones de habitantes en casi más de dos años pueda combatir la pandemia con resultados más que óptimos y favorables. Entonces ¿por qué si Taiwán ha sabido solventar esta situación y está dispuesto a contribuir con su tecnología y conocimiento al mundo entero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue excluyéndolo, no dejándolo participar en el sistema de salud pública mundial, o simplemente participar como observador -por cuestiones políticas-, no fortaleciendo el desarrollo de la salud publica global, no siendo ecuánime con su ideología de que cada persona pueda llevar una vida sana y productiva, independientemente de dónde sea o viva?

Miguel Eduardo Ruales Galarza