En España se permitirá en nueve autonomías examinarse con suspensos, mientras que ocho exigen tener aprobado todo. De acuerdo a la región, variarán el temario y las preguntas, no obstante que el puntaje obtenido por un estudiante en su ciudad lo habilita para optar por una universidad en cualquier parte del reino. Por supuesto, no hay que rebajar el valor de los diplomas. Pero como víctima de la persecución de un profesor cuando era alumno y teniendo que enfrentarme después, ya como profesor, en sentido aparentemente contrario, con el problema de un estudiante con dificultades físicas, me alegro que se legisle que se puede aprobar la Selectividad con un suspenso.

Fermín Espinosa Romeo