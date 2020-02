Salud: situación emergente

Es increíble lo que pasa en nuestro país. La indolencia y la desidia con que se tratan las cosas: un ciudadano chino viene en avión lleno de pasajeros con el ‘coronavirus’ y actualmente su estado es crítico en un hospital de Quito. Las muestras tomadas fueron a Atlanta para determinar si es portador o no, y están “a la cola”: es decir, tenemos que esperar. ¿Cuántas personas vendrán al país contagiadas? La falta de planificación para atender estas contingencias es impresionante. Nuestros hospitales no están preparados para atender esta situación, que se vive hoy. Solo nos queda pedirle a Dios Todopoderoso que no permita que se siga propagando por el resto del mundo.

Xavier Flores