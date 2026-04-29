Resistencia al orden tecnocrático global: una alerta sobre pérdida de libertad en la era digital

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El pueblo ecuatoriano tiene una larga historia de resistencias por el bienestar socioambiental. Ecuador se calificó como territorio de paz pero la resistencia duerme; paz aprovechada por codiciosos globalistas, siempre al acecho. Pretextan el narcotráfico, con sus corruptelas, para asaltar a la democracia. Vive la humanidad actual un retroceso de la calidad de vida con la neurotecnocracia distrayendo a la población de lo que realmente importa, persiguiendo, eliminando y erigiendo lo que le convenga.

El retroceso silencioso de la libertad

Tal guerra entre corruptos, en la que, engañada por brillos –en latas y plásticos policromados– y programada con estímulos para vidas estereotípicas inálambricas, la gente anda en pistas de libertades cada vez más condicionadas. Sin percibir tal esclavitud moderna, ‘smartmente’ controlada, la vida deja de ser de uno mismo. El sistema tecnocrático global con su alienación humana y vigilancia extrema, pesca en río revuelto a propósito de una distopía mercadotécnica, desentendiéndose de conocimientos humanos hacia un nivel cultural sin más valor que el del robotoide. Ante la patología colectiva de inacción urge la reflexión sobre el conocimiento y reconocimiento humano de la resistencia en embate a la tecnocracia corporativista. Transformarse en acción que lleve a la recuperación del tejido social humano y su relación con la naturaleza, en sabiduría socioecológica, frente al instrumental hegemónico y visiones de explotación de la naturaleza. Es la lucha por la sobrevivencia humana, la defensa de valores culturales más fuertes que están fuera de la imaginación de los esclavos tecnocráticos.

Valores humanos frente al modelo tecnocrático



Revertir al sistema de valores construidos a partir de la victoria sobre el fascismo de mediados del siglo pasado y crear otra vida humana, justa y segura es la consigna, donde el respeto es una forma de coraje moral sobre principios básicos de justicia, verdad, sabiduría y empatía. La resistencia aún silenciosa está en cada ser humano que la tecnocracia socava sistémicamente; debe erupcionar en cada uno que quiera vivir libre y con espíritu cultural socioecológico. Seamos honestos con nosotros mismos, no sigamos viviendo falsedades.

Federico P. Koelle D.