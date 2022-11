Quiero soñar con Qatar

En el fútbol no hay barreras, ni distingos, ni colores; solo brilla la pelota en los pies del jugador, que se la regala al arco y airosa marca su gol. El gol es el grito del alma, es el grito que hace soñar, su acción un gozo infinito, que a todos nos hace vibrar. No hay frontera que aquiete su grito, ni nada que opaque el clamor, de este pueblo que alegre hoy anhela, el triunfo de su tricolor. Por eso hoy sueño despierta... y clamo a Dios con amor, para que triunfe la Tri y sea orgullo de Ecuador. Alineados con porte bravío y con los pies alados están, los jugadores que ansiosos esperan al árbitro oírlo pitar. Ven el arco rival, su esperanza, para con los goles... brillar en Qatar. ¡Brillen los pies, corran los pies, que la tricolor quiere hoy vencer...! Al son del ritmo de su corazón, cada jugador juega con garra y pasión; para ganar el partido y demostrar su valor. Sobre el gramado rueda el balón..., buscando ansiosos marcar un gol; la hinchada grita desesperada, el tiempo pasa y no llega nada. Mas de repente ruge el estadio... y un gol presente es el invitado. Todos se abrazan..., llorando ansiosos con alegría y el Ecuador entero, grita con algarabía: ¡Gol..., gol..., gol..., Ecuador...., tú eres el mejor...! El 1-0 se hizo presente con un brillo inusitado y así marcamos un precedente en el primer partido jugado. Se inició el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y todos estamos felices. Sigo soñando despierta, porque el optimismo es contagioso y quiero que la selección ecuatoriana sueñe más que yo, porque se ha preparado con antelación; tiene gran experiencia y además ama al Ecuador, tanto, que va a hacer el sacrificio de dejar hasta su vida y poner en alto el nombre de su patria. Porque el fútbol es el deporte más popular, que se juega desde niño; por eso casi todos lo practican, incluyendo a las mujeres. Es como el pan de vida que sabe a miel, por eso entre los deportes ¡el fútbol es el rey...!

Myrna Jurado de Cobo