El quemeimportismo deteriora a la sociedad

El éxito de una organización es lograr que todas las personas o la mayoría de ellas que trabajan en esta, comulguen con los objetivos de la empresa y por supuesto con los planes de responsabilidad social que en la actualidad se desarrollan.

Si esto no ocurre, se observa la personificación del episodio de la serie Los Picapiedras, cuando Pedro Picapiedra sale despavorido al escuchar el sonido de la sirena que comunica el fin de la jornada de trabajo.

El Municipio de Guayaquil está brindado su contingente para implementar más seguridad en la ciudad así como también el rescate de menores de edad insertos en el consumo de sustancias sujetas a fiscalización, por lo que no es correcto que mensajes escritos con marcador permanente dentro de las unidades de la metrovía sigan expuestos como si nada. “Compra, quema y vuela a la luna” son frases motivadoras para la adicción. Si los carros se limpian a diario ¿por qué no reportan esta novedad y la desaparecen? Si los pasajeros ven y quien limpia no, visite la óptica, no den mural de exposición a favor del objetivo de lucha. El quemeimportismo y postergar las tareas son pésimos aliados del individuo y deterioran a la sociedad.

Ec. Marysol del Castillo